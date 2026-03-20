Clara derrota de Cipo en el arranque ante Atenas de Río Cuarto

El Albinegro no jugó nada bien y cayó 3 a 1 en el comienzo del Federal A 2026. Fue como visitante en el interior cordobés.

En el inicio de una nueva aventura, Cipo perdió 3 a 1 con Atenas de Río Cuarto, por la fecha 1 de la zona 3 del Federal A . El equipo dirigido de manera interina por Alejandro Barbona no tuvo una buena noche y fue claramente superado por el conjunto cordobés.

Otro comienzo complicado para el Capataz de la Patagonia, que el domingo 29 de marzo será local en La Visera ante San Martín de Mendoza en busca de la recuperación.

El único gol albinegro lo convirtió Federico Acevedo entrando desde el banco.

El partido

Cipo tuvo varias novedades en su once inicial, con muchos jugadores ofensivos, incluyendo a Gonzalo Lucero como lateral izquierdo.

Más allá de los nombres, el dibujo táctico fue 4-4-2 con Andrés Almirón acompañando a Sebastián Jeldres arriba.

El inicio del partido fue parejo e intenso. Cipo avisó con una llegada de Jeldres, cuyo remate llegó débil a las manos del arquero Soria.

Atenas se aproximó con un par de pelotas paradas y Facundo Crespo fue llamado a intervenir, pero la primera clara fue para el albinegro. Tras un córner desde la izquierda, Víctor Manchafico se llevó puesta la pelota y su envío en el palo.

Sin embargo, en la contra el local fue letal y concretó el primero. Con una transición en cuatro pases, Facundo Quiroga asistió a Paulo Oballes y el delantero empujó la pelota al arco entrando al área chica, por el segundo palo.

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Por el gol que convirtió el jugador de Atenas de Río Cuarto que vence parcialmente 1 a 0 a Cipolletti. pic.twitter.com/Y0v4CrUTCj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 21, 2026

La visita sintió el golpe y en los últimos 25' de la etapa inicial estuvo más cerca del segundo el local que Cipo del empate.

Igualmente, ese gol llegó a los 14 segundos del complemento. El albinegro sacó del medio pero manejó muy mal la pelota.

Una pérdida de Nicolás Trejo en el lateral derecho le permitió otra vez a Quiroga tirar el centro y Alejo Mainero la mandó a guardar en el segundo palo.

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Porque en el arranque del segundo tiempo Atenas de Río Cuarto extendió el marcador ante Cipolletti. pic.twitter.com/SPdNZ51siZ — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 21, 2026

En medio de un contexto oscuro en Río Cuarto, sobre los 14' Cipo encontró el descuento en una pelota parada. Con mucho más empuje que fútbol, se puso a tiro con el tanto del ingresado Federico Acevedo.

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Por el gol del jugador de Cipolletti pic.twitter.com/Nh3gdMzkQz — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 21, 2026

Con el marcador nuevamente en un gol de diferencia, el equipo rionegrino careció de ideas y quedó regalado atrás. En un contragolpe con ventaja numérica, Oballes asistió correctamente a Juan Barrera, que había entrado en el complemento y liquidó el pleito a los 32'.

Los últimos minutos se jugaron para la estadística y Cipo se volvió con la derrota que marca el inicio de un nuevo inicio de torneo complejo.

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Por el gol del jugador de Atenas de Río Cuarto que vence 3 a 1 a Cipolletti. pic.twitter.com/ulHsy0oO0q — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 21, 2026

SÍNTESIS

Atenas de Río Cuarto: Matias Soria; Rafael Ríos, Francisco Araya, Agustín Galeazzi, Thiago Pagliaricci; Ignacio Castro, Marcos Rivadero, Facundo Quiroga, Franco Schiavoni; Paulo Oballes y Ezequiel Morales. DT: Gastón Leiva

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Gonzalo Lucero; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Andrés Almirón y Sebastián Jeldres. DT: Alejandro Barbona

Goles: PT 20 Oballes (A). ST 1, Mainero (A), 14 Acevedo (C), 32 Juan Barrera (A).

Cambios: ST, al inicio, Alejo Mainero por Morales (A), Andrés Domínguez y Federico Acevedo por Pettinerolli y Jeldres (C), 19’ Juan Cruz Huichulef y Claudio Mosca por Obregón y López (C), 25 Martín Peralta por Lucero (C) 17’ Mauricio Mansilla y Juan Barrera por Galleazzi y Schiavoni (A).

Árbitro: Enzo Gutiérrez

Cancha: estadio 9 de Julio