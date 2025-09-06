Cipolletti, ante una última oportunidad contra Atenas en Río Cuarto

Una serie de resultados le dieron vida al Albinegro que se juega todo en Córdoba este domingo. Los tres puntos son cruciales para seguir con la ilusión.

Cipolletti viajó a Río Cuarto en búsqueda de tres puntos vitales frente a Atenas , para mantener las chances de clasificarse a cuartos de final hasta la última fecha del Nonagonal. El Albinegro viene de caer por la mínima en casa, y los Albos de empatar sin goles en el Roberto Carminatti. Los cordobeses, desde lo numérico, están mejor ubicados que los rionegrinos, pero ambos fuera de zona de clasificación.

A partir de las 16:30 , Jorge David Etem pitará el inicio en el 9 de Julio. El juez mendocino estará acompañado por Hugo Fleitas y Adriel Araya como asistentes mientras que Matías Fernández será el cuarto árbitro.

Durante la temporada, Etem dirigió en dos oportunidades al Capataz. La primera fue en la fecha 9 de la fase regular, en el clásico ante Olimpo en La Visera donde Cipo se quedó el duelo por 2 a 1. El otro registro es de la cuarta jornada del nonagonal en Rincón de los Sauces, allí el victorioso fue el León sobre el final por 1 a 0.

La delegación partió el viernes por la noche con el objetivo de reencontrarse con una victoria de visitante, algo que estuvo lejano en la Fase Campeonato. Esta etapa del Federal A, Cipo la comenzó en la segunda fecha ante Argentino en Monte Maíz, en un debut con sabor amargo tras la derrota por 2 a 0. Luego, lejos de casa cayó en Rincón de los Sauces y empató en General Pico.

El conjunto dirigido por Cravero está obligado a conseguir los tres puntos para seguir pensando en las chances de meterse en play off. De hecho, el equipo tuvo la vista puesta en el adelantado del viernes entre Villa Mitre y Deportivo Rincón, rivales directos. “Tenemos posibilidad otra vez, el resultado de hoy nos dejó vivos (Villa Mitre 1 - Deportivo Rincón 1). Tenemos que mejorar porque no estamos jugando como en la primera parte”, dijo el Chango Cravero a Tribuna antes de subir al micro.

Cipolletti sueña con la clasificación

De esta manera, Cipo, que está octavo con 6 puntos, puede alcanzar el cuarto puesto que tiene Villa Mitre. Cabe destacar que los bahienses tienen la última fecha libre. También dejaría atrás a Atenas que marcha quinto con 8 y al Deportivo Rincón que está sexto con 8.

Mientras Atenas y el Capataz estén en pleno juego en La Pampa, Costa Brava estará jugando ante Kimberley, un choque al que Cipo deberá estar atento ya que los de General Pico están séptimos con seis unidades.

La Fase Campeonato para el conjunto del Chango Cravero no ha sido regular. En casa se perdieron puntos importantes y de visitante no han tenido la efectividad de la primera etapa del año. “Antes llegábamos y hacíamos dos o tres goles, ahora nos está costando llegar y defender. Por ahí nos equivocamos una vez y nos hacen un gol pero son cosas que en el futbol te pasan y tenes que estar preparado”, agregó.

El equipo cordobés fue una de las sorpresas de este nonagonal y, pese a sumar varios empates, siempre se mantuvo en zona de clasificación o en el quinto puesto que otorga el boleto a Copa Argentina. En el 9 de julio jugó tres encuentros, de los cuales dos fueron empates. Ante Kimberley fue 0 a 0 y frente a Ciudad Bolívar 1 a 1. La única victoria la consiguió por 1 a 0 contra Villa Mitre.

El duelo correspondiente a la octava fecha del nonagonal tendrá la transmisión de Visión Futbol a través de You Tube, mientras que LU19 será la radio presente como es habitual en el torneo.