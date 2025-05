Cipo sigue muy afilado: goleó a Rincón y continúa como único puntero

El demoledor andar de Cipo en el Federal A 2025 incluyó este domingo el 3 a 0 sobre Deportivo Rincón , por la décima fecha del certamen, en el arranque de la segunda vuelta de la etapa regular. Con este resultado, el albinegro mantiene su condición de puntero en la zona 1 y sostuvo su andar perfecto en La Visera , donde no perdió puntos en sus cinco presentaciones hasta ahora.

A los 12', tras un remate que le bloquearon a Nehuén García de media distancia, Gonzalo Lucero capturó el rebote dentro del área y a quemarropa abrió el marcador con un zurdazo potente y de sobre pique.

Llegando a los 26, el árbitro Juan Nebbietti cobró mano de Ariel Páez tras un centro de Cristian Ibarra y el propio delantero cambió penal por gol con asombrosa tranquilidad.

ibarra cipo rincon.jpg omar novoa

En el arranque del complemento, la visita intentó pararse un poco más adelante en la cancha, pero pese a los cambios que introdujo Duilio Botella, las diferencias se extendieron.

Pasando el cuarto de hora, Ibarra tomó el balón en tres cuartos de cancha, se perfiló desde la izquierda al medio con llamativa facilidad y metió un derechazo al ángulo derecho de Criado para liquidar el partido.

cipo rincon.jpg Omar Novoa

En la última media hora de juego, Cipo estuvo más cerca del cuarto que su rival de descontar. Los que ingresaron desde el banco lo hicieron de buena forma y tuvieron sus opciones, pero el marcador ya no se alteró.

El Capataz fue claramente superior, tuvo contundencia y logró otra victoria inobjetable.

Con 19 goles en diez partidos, el conjunto rionegrino es el que más anotó de los 38 que integran las cuatro zonas del Federal A, un dato estadístico que refleja lo que se ve en la cancha.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín y Nehuén García; Gonzalo Lucero, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Matías Páez; Nicolás Parodi y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Deportivo Rincón: Jonathan Criado; Ariel Páez, Jonathan Chacón, Federico Moreno y Ezequiel Ávila; Nicolás Di Bello, Facundo Miguel, Gastón Portiño y Agustín Lezcano; Sebastián Jeldrés y Germán Cervera. DT: Duilio Botella

Goles: PT 12 Lucero, 27 Ibarra de penal. ST 15, Ibarra.

Cambios: ST, al inicio, F. Riquelme, M. Navarro y M. Aruga por Lezcano, Cervera y Páez (DR) 4’ A. Almirón y B. García por Parodi y N. García (C), 17’ Tiago Luna por Miguel (DR) 18’ S. Jara y A. Domínguez por Ibarra y Páez (C), 23’ H. Rueda por Jeldres (DR), 26’ S. Ranquehue por Mellado (C)

Árbitro: Juan Nebbietti

Cancha: La Visera