Denuncian que un pastor evangélico alambró una plaza

“El 22 de octubre el municipio le hizo una donación con cargo de un espacio verde que también era de la Cooperativa de Viviendas del Círculo policial y cuyo presidente no prestó conformidad, que es donde está la cancha. Luego el pastor cercó el de al lado. Le donaron 5.000 metros cuadrados y estos son 10.900”, señaló Juana Perales, vecina del barrio del Círculo Policial. La vecina dijo que este jueves se vivieron momentos de tensión cuando fueron a reclamar por el avance sobre tierras que no le pertenecen.

“El pastor Marcelo Vallejos estaba con cuatro hombres, con una actitud prepotente e intimidatoria que incitaba a la violencia. A unos vecinos les dijo que por qué no se habían avivado y lo hubiesen tomado el terreno antes. Fue soberbio. Dijo que ese terreno le fue entregado. Queremos creer que es un malentendido porque es nuestra plaza, él ya tiene su espacio gracias al barrio”, aseguró Perales.

La vecina sostuvo que tuvo que intervenir la Policía y quedar una consigna policial. “Le dijeron al pastor que retire el alambre, pero los postes cementados quedaron, y que no haga nada. Los vecinos hicieron la denuncia”, agregó.

Dijo que ya estaban alertados porque habían colocado los postes cementados y carteles con la leyenda de propiedad privada. “Parece que le quedo chico lo que le donaron que avanzaron sobre nuestra plaza”, añadió.

Perales indicó que son cuatro sectores los afectados. Explicó que la Cooperativa de Viviendas del Circulo Policial construyó 149 unidades habitacionales hace diez años y desde ese momento se empezó a pedir el espacio verde. Luego construyeron 100 más y las últimas fueron las 276.

Aclaró que se autoconvocaron y les presentaron notas tanto al Concejo Deliberante, a la gobernación como al intendente para que tomen intervención y desarrollen el espacio verde.

“Vimos que era un atropello que estén cercando nuestra plaza, que vengan y alambren. Creemos que están equivocados. Somos de perfil bajo, no queremos estar peleándonos porque somos vecinos, Queremos que abra la calle, que desarrollen ese espacio verde para que todos tengamos acceso, incluso ellos. Es nuestra plaza, es un espacio público al que no renunciamos, Medea también puede usarlo, no queremos que sea privado”, cerró la vecina.