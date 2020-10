Multaron a pastores evangélicos por rezar en una plaza

Según contó Fabio Huenchunao, presidente de la Asociación de Pastores de Río Negro, esa tarde un grupo de pastores se reunieron en la plaza algunos minutos y realizaron juntos una oración para pedirle a Dios que ilumine a las familias que la están pasando mal.

“No sabemos de qué se trata la infracción. Los pastores cumplieron con todos los protocolos con distancia social y barbijos, entendiendo el sufrimiento que está pasando la gente. Sólo se oró para que al pueblo le vaya bien, pidiendo paz para las familias que pierden a un ser querido. ¿Cuál es el delito de rogarle a Dios que bendiga a los vecinos? No lo entendemos”, expresó en diálogo con LM Cipolletti.

Dijo que luego de la oración, los inspectores municipales se hicieron presentes en el taller del vicepresidente de la oración, y tras realizar una inspección en el lugar lo notificaron sobre la contravención.

pastores evangélicos

“Esto es una persecución. No hicimos nada mal. Abren los gimnasios, abren los bares, y las iglesias hace 7 meses estamos cerradas. No sabemos por qué nos multaron. María Emilia Soria tiene manifestaciones todos los días y no pasa nada, no los multan. Esto es hostigamiento”, afirmó Huenchunao.

Afirmó que en la semana van a realizar el descargo correspondiente ante el Municipio para evitar el pago de la sanción económica. Además, quieren pedir explicaciones, porque no conocen los fundamentos del acta contravencional que les labraron.

en una carta enviada ala intendenta Soria, indicaron que "Dios tiene el poder para hacer aún lo que menos imaginamos" y pidieron que entienda la fe de los pastores más allá de toda posición política o cultural. "Es confianza en Dios, que él puede transformar lo imposible en posible", afirmaron.