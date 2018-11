“Este tipo elegía madres solteras o separadas. Es un cínico”, contó el padre. Apuntó contra el Ministerio de Educación y acusó también a la seccional Roca del gremio Unter.

“Nos sentimos solos. Nadie nos asesora, nadie nada. Fuimos a buscar ayuda a todos lados. En el sindicato me dijeron que no iban a asesorar a ninguna de las dos partes. Yo soy afiliado al gremio. No fueron a asesorar a la maestra que salía del aula y lloraba cuando las chicas le contaban lo que había pasado. Me tuve que bancar que una dirigente del gremio me diga que mi hija está fabulando”, cuestionó.

El hombre indicó que existen muchos responsables, incluso de 2015, cuando una supervisora que hoy está jubilada recibió la primera denuncia y no hizo nada.

“No tenemos asesoramiento psicológico. Sale casi $1000 la consulta. Nadie nos da una ayuda desde el Estado”, reclamó.