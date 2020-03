En ese momento, se le acercó un móvil policial que patrullaba las calles del barrio Don Bosco Tercero para controlar el cumplimiento de la cuarentena. “Bajaron la ventanilla y dos agentes me miraban despectivamente. Me preguntaron hacia dónde me dirigía, respondí que a mi trabajo y allí comenzaron a reírse en tono de burla. Les mostré la autorización para transitar que tengo por ser trabajadora de salud y la constancia de mi documento en trámite”, continuó el relato la mujer.

Si bien Fabiana llevaba puesto el uniforme laboral y les mostró el certificado laboral, la Policía respondió que el permiso no le servía y, al recibir su documento, la mencionaron con el nombre de su anterior identidad, lo que incumpliría la Ley de Identidad de Género 26.743 y configuraría un acto de discriminación.

“Uno de ellos tomó su radio y transmitió mi número de documento. Desde la radio policial escucho que le responden que ese DNI pertenecía a mi identidad anterior. Pese a que tengo realizado el trámite de cambio de identidad de género desde hace 3 años y hasta he votado con ella”, continuó el relato. “Me llamaba y recalcaba mi nombre masculino, de mi identidad anterior”, subrayó Fabiana.

Con la bronca contenida, la trabajadora aseguró que “le hice saber que me estaba faltando el respeto y que me estaban denigrando por mi condición de trans. Pero pese a eso, continuaron burlándose”.

También una cipoleña denunció discriminación pro parte de efectivos policiales. Según publicó La Izquierda Diario, la víctima fue Valeria, una enfermera que trabaja en el área de Neonatología del hospital Castro Rendón. Relató que el martes pasado asistió con una compañera a un familiar que estaba con ataques de panico, y fueron retenidas por la policía durante un control.

Según relató, el hermano de su pareja se comunicó para pedir auxilio porque estaba teniendo un ataque de pánico y no llegaba la ambulancia.

"Al regresar a Cipolletti nos paró la policía, le doy mi DNI donde consta mi domicilio, y además le entrego mi matricula de enfermera. Me pregunta por ella y le digo que es mi compañera. El policía me pidió constancia de que vivíamos juntas, Mi compañera es trabajadora informal y no tiene ningún servicios a su nombre. Creo que cada una tiene derecho a pasar la cuarentena en donde quiera”, contó la mujer.

Afirmó que la policía las hizo esperar un rato largo mientras pasaban y controlaban a otros vehículos. “Yo a ustedes las tendría que meter presas", dijo que le expresó el uniformado.

A los pocos minutos, otro control vuelve a pararlas. “Me saludan como si fuera un varón porque mi estética es masculina. Yo me siento cómoda así. Pero cuando ven que mi DNI es de mujer, comienza a mirar despectivamente”, criticó.

Valeria afirma que “estos abusos de poder son contra las disidencias sexuales".

"Si yo hubiera sido un tipo, pasaba. Si fuéramos una pareja heterosexual, convivimos, pero ella no hizo el cambio de domicilio, pasábamos enseguida. Pero a nosotras enseguida nos quieren disciplinar”, indicó.

