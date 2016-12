Integrantes de organizaciones no gubernamentales, representantes de fuerzas partidarias y vecinos salieron a respaldar en forma contundente a la dirigente social del Barrio Obrero, Lila Calderón, luego de que la notificaran de la apertura de una causa por daños a una propiedad tras un escrache. La denuncia fue impulsada por un hombre condenado por el abuso de una niña y el expediente recaería en el Juzgado de Instrucción 4 de Cipolletti.

“Este año, nosotros y las demás organizaciones hemos intervenido en casi todos los casos. No vamos a retroceder: si no hay justicia, hay escrache. Porque nosotros vamos a dar la pelea donde sea necesario y por todas las causas y derechos violentados, no nos intimidan con procesos. Nosotros sabemos de qué lado estamos, ni un paso atrás”, recalcó Calderón en su cuenta de Facebook.

El trámite en contra de Calderón recaería en manos del juez Santiago Márquez Gauna y tanto a la dirigente vecinal como a sus allegados los sorprendió la velocidad de la notificación policial. La vecina tuvo que presentarse en las instalaciones de la Comisaría 45ª y tocar el “pianito”, como se dice en la jerga policial a la toma de huellas.

A partir de ahí, Calderón no ocultó su fastidio y se quejó de que tanto autoridades policiales como judiciales se movilizan rápidamente por un incidente menor pero que en causas graves se toman todo su tiempo. “Así de rápido el trámite para una militante social”, recalcó.

Ante la consulta sobre la denuncia, el juez interviniente aclaró que “Calderón fue a la unidad policial a notificarse que fue denunciada y tomarle las huellas, pero el juzgado no tramitó nada aún. La presentación es contra Calderón, junto a otras mujeres, por grafitis en el domicilio de un condenado por abuso. Yo no di ninguna directiva ni la procesé, incluso ni siquiera me llegó el sumario”.

El escrache fue realizado en una casa del barrio La Esperanza.

En lucha

Junto a familiares de víctimas

En el último tiempo, Lila Calderón pasó de encabezar los reclamos por su barrio a participar en forma activa en los reclamos de familiares de víctimas de abusos y otros hechos graves ocurridos en la ciudad y en la región valletana.