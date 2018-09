Denuncia penal del loteo Manantiales al Municipio

En Manantiales ya hay 50 familias que poseen una parcela y no hay ninguna intención de lotear nuevos espacios. Ni siquiera están interesados en solicitar los servicios básicos, ya que se los están procurando por su propia cuenta.

Desde que se desencadenaron los hechos de abril, en el Municipio no ha habido nadie que atienda los reclamos de los participantes del loteo, que sólo quieren vivir en paz y construir sus viviendas con su esfuerzo personal.

Así lo refirió Lorca, quien rechazó que el emprendimiento tenga un objetivo inmobiliario y dijo que el Municipio, si critica la conformación del barrio, no debiera salirse de los procesos administrativos habituales, en los que se deben garantizar los derechos de defensa y de argumentación que tiene cualquier ciudadano.

Las acciones que se le reprochan a la gestión comunal en la denuncia consisten en “la clausura e ingreso a propiedad privada” que llevó a cabo Bordignon hace ya cinco meses, cuando con el concurso también de policías expresó que “iba a voltear todos los postes del alumbrado público e iba a traer máquinas para derribar las edificaciones”. Cuando Lorca y su abogado llegaron al predio, el guardia dejado de consigna por los representantes del Municipio les dijo que “Bordignon no les presentó ningún acta y que ellos se iban a quedar porque les pagaban los adicionales”.

Además, se fustiga que los funcionarios dejaran un auto atravesado para impedir el ingreso a las tierras, que buscaron controlar pidiendo los datos personales a quienes se presentaban por “una orden” que tenían de Bordignon. Pese a que la Policía le advirtió al personal comunal que no podía impedir el ingreso, igual se quedaron durante el fin de semana.

El loteo Manantiales es considerado ilegal por el Municipio. Sin embargo, sus integrantes dicen ser un fideicomiso y que no se venden más parcelas.

Lucha abierta por derechos en pugna

Sin ampliación

En el predio Manantiales afirman que forman parte de un fideicomiso del que participan 50 familias y que no hay intención de ampliarlo. Si existe algún intento de venta de alguna parcela, es responsabilidad única de su dueño, por querer irse y desprenderse de su propiedad. En el barrio no hay loteos, afirman.

Mano dura

En estos días, el secretario Bruno Bordignon manifestó que las deudas acumuladas por las multas no pagadas en los loteos ilegales serán derivadas a la Justicia ordinaria para su ejecución. El funcionario advirtió que no se permitirán los loteos no autorizados ni se los regularizará.