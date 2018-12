Agregó que los integrantes de la toma fueron 16 personas, más 6 docentes. En el desalojo había solo 8 personas, 2 docentes y 6 estudiantes.

“El 29 de octubre fue la última vez que dialogaron. Se trata de una secta, un grupo minoritario, bajo su consigna aguante la minoría. Son 16 personas, de una matrícula sólo en Roca de mil estudiantes, y en el Alto Valle de 3 mil. Estuvimos extorsionados por un grupo minúsculo, causando daños en la imagen de la institución y sus materiales. Vamos a continuar a fondo con los sumarios administrativos hasta llegar a las sanciones correspondientes. Garantizamos el debido proceso y el derecho de defensa”, dijo Del Bello.

Añadió que una vez evaluado el perjuicio fiscal, que hasta hace un mes atrás era de 800 mil pesos, van a ir a la Justicia por daños y perjuicios en el fuero civil.

“No tenían nada que reclamar. Era todo abstracto. Estuvimos en manos de un grupo fascista. Ni siquiera anarquista. Firman como ACA, eso quiere decir no respetar al Estado. Ayer pudimos recuperar La Casona, en un estado lamentable. Violentaron las fajas, accedieron a la oficina de informática y telecomunicaciones, accedieron a los legajos del personal con información protegida”, denunció Del Bello.

El rector dijo que la cabeza de la toma fueron las dos docentes cipoleñas, las hermanas Victoria y Virginia Naffa. “Son auxiliares de docencia, y auxiliares de profesores. Una es interina y la otra es regular. Ambas miembros del sindicato docentes minoritario en la universidad. Ellas lideraron la toma, al igual que la toma en el rectorado del Comahue en el 2017. Paradójico que uno de ellas es abogada y no acepta el Estado de Derecho. Es sorprendente en democracia”, criticó el funcionario de la UNRN.

gendarmería UNRN gentileza: unter

La máxima autoridad de la Universidad de Río Negro dijo que no hay ningún reclamo insatisfecho.

“Intentamos dialogar, pero no se pudo. No fue casual que el 29 de octubre le planteamos el desalojo pacifico con la propuesta de olvidarnos de todo, sin sanción alguna y no lo aceptaron. Se retiraron accionando las alarmas de incendio. Tienen el propósito de victimizarse. No son ningunas mártires de la lucha popular. A las dos docentes les cabe el incumplimiento de deberes y obligaciones, y en el caso de los estudiantes la sanción por el régimen de convivencia y disciplina”, relató Del Bello.

Dijo que los sumarios se resolverán en marzo del año próximo.