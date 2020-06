De a poco, Fernández Oro empieza a volver a la normalidad

• Se unifican todos los horarios de comercios de rubros no esenciales. Podrán abrir sus puertas para la atención al público durante 8 horas diarias como máximo, de lunes a sábados entre las 9 y las 19 horas.

• Las peluquerías, barberías y centros de estética, que trabajaban tres días a la semana, van a poder trabajar 8 horas de lunes a sábados igual que los comercios de rubros no esenciales, dentro de la franja horaria de 9 a 19 horas.

• El servicio doméstico y servicios de parquización y/o jardinería no tendrán límite de prestación diaria, y podrán desempeñarse de lunes a sábados de 9 a 19 horas.

• Las Ferreterías y Corralones también podrán abrir sus puertas para la atención al público 8 horas diarias de lunes a sábados dentro de la franja horaria de 9 a 19 horas. Hasta el momento funcionaban hasta las 14 horas y luego hacían delivery.

• En cuanto al rubro gastronómico; se modificó el horario de retiro de comida –modalidad take away- en locales de elaboración (incluye casas de comidas, heladerías, carritos gastronómicos de venta al público); podrán implementar que la gente retire los alimentos en horario nocturno hasta las 23 horas de lunes a lunes.

• Las panaderías podrán atender al público a partir de las 7.00 horas.

• Finalmente, se dispuso que las caminatas y salidas recreativas serán los días martes, jueves, sábados, domingos y feriados de 13 a 19 horas.

También se analizó la situación de aquellos rubros que no abrieron desde el inicio de la cuarentena. La solicitud al Gobierno Provincial de un “auxilio económico” para aquellos sectores que aún no han podido trabajar un solo día desde el inicio del ASPO. Esto comprende a aquellas instituciones tales como: academias de danzas, instituciones del arte y la cultura, institutos de inglés, como también las guarderías infantiles privadas. El Municipio ha decidido no realizar el cobro de tasas e impuestos a estos comercios dada la situación de ahogo por la que atraviesan.

Se recibió el petitorio de estos sectores para elevarlo al Gobierno Provincial para que contemple la posibilidad de otorgar la autonomía de poder habilitar estas actividades con sus respectivos protocolos sanitarios. Se trata de Gimnasios, canchas de paddle, centros recreativos, canchas de fútbol 5, institutos de inglés, academias de danzas, institutos de enseñanza artística y/o musical; guarderías infantiles, entre otros.

Por último, se avanzó en distintos planteamientos que analizan la posibilidad de la re-apertura de la Feria Perla de Oro con una nueva dinámica que se adapte a la emergencia y con un protocolo sanitario. En ese sentido, se avizora un tratamiento que requerirá de nuevos encuentros para su avance, dado que aún no hay otros casos de ferias habilitadas en la región.

