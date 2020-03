De Centurión a Amadeo: "Agradezco que te conocí"

El arquero cipoleño Ezequiel Centurión, quien integra el plantel de Marcelo Gallardo y conoce de cerca lo que significa Carrizo para el club, se despidió del ídolo con sentidas palabras. “Un día muy triste para todo River, en especial para los que compartimos la misma pasión por el arco. Agradezco haberte conocido y también poder homenajearte aquel día. Hasta siempre, Amadeo”, manifestó el joven, quien en el 2014 fue parte de un homenaje histórico en el Monumental, cuando apenas era un adolescente y soñaba con su primer contrato en el Millo.

Carrizo marcó una época por su estilo y efectividad en el puesto, jugando 552 partidos en River (durante 23 años y ganó siete títulos) y 22 en el seleccionado argentino (10 años y ganó la Copa de las Naciones en Brasil), con el cual participó en la Copa del Mundo de Suecia en 1958.

Nacido en la localidad santafesina de Rufino el 12 de junio de 1926 -ese día quedó establecido como el Día del Arquero-, jugó en el exterior en Millonarios, de Colombia, entre 1969 y 1970, en donde se retiró con 44 años.

Carrizo debutó en primera a los 19 años y fue el primer arquero en Argentina que usó guantes. Se caracterizó por ser un innovador en la época al salir del área, jugar con los pies y poseer un potente saque de arco que era el primer eslabón del ataque de su equipo. A los 42 años mantuvo su valla invicta por 769 minutos.

2014 El 14 de abril del 2014, once arqueros de las divisiones inferiores de River, en el homenaje.

El dolor del Pato

Ubaldo Matildo Fillol, actual entrenador de arqueros en River, también expresó su dolor. “Estoy muy triste y conmovido por la partida de Amadeo, mi arquero, mi amigo... Fue un ejemplo de arquero, de persona y de vida, y hay que recordarlo con una sonrisa y mucho agradecimiento por todas las bellezas que nos regaló desde el arco”, reconoció el Pato.

Fillol, de 69 años, lamentó no haber tenido “la suerte de verlo atajar”, pero ello no le impidió definir a Carrizo como “uno de los grandes del arco sudamericano y mundial”.

“Siempre me hablaron maravillas de él como arquero, pero no tuve la suerte de verlo atajar por una cuestión de edad”, declaró.

“Lo disfruté como persona y amigo. Nos cruzábamos seguido en los pasillos de River y cada vez que lo hacíamos nos fundíamos en un abrazo y nos quedábamos hablando con mucho respeto y cariño”, recordó.

21032020-p8-f-3-vinculada(SCE_ID=410891).jpg

En El Chocón comió el chivo más rico de su vida

El titular de la filial de River 7 de Octubre, Pablo Pérez, recordó el paso de la leyenda por Neuquén y compartió anécdotas imperdibles.

“Se me pianta un lagrimón. Lo trajimos para el octavo aniversario de la filial. Primero fuimos a El Chocón y como justo estaban los apagones de luz, le preguntó de manera muy simpática al intendente: “Intendente, ¿por qué no me larga la luz que hoy me estaba afeitando en casa en Buenos Aires, se me cortó, me caí y me golpeé la cabeza? Y mostraba los moretones, pero con la mejor onda”, recuerda entre risas Pablo.

Aquella fue una jornada larga e inolvidable para los fanas del Millo del Alto Valle, que culminó con un improvisado y delicioso chivito, a pedido de la gloria riverplatense.

“Fue el chivo más rico de su vida, nos dijo. Con la mano nomás le daba, con esas manos que tantas alegrías nos dieron a los de River” recordó Pérez. Y sostuvo que a partir de esa visita, “cada vez que lo cruzamos se acordaba del chivito”.