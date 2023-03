“Pasa que ayer trasnoché, por eso me levanté un poquito más tarde. Es que estoy ansiosa de la emoción, me cuesta dormir. Y, además, un traguito de whisky o de fernet no se le niega a nadie. ¿Cuál me gusta más? Las dos cosas por igual jaja…”. María Valenzuela es un canto a la vida y con su picardía y espíritu admirable no para de reírse el rato que dura el contacto con LM Cipolletti. Transmite buenas vibras e inspira ternura esta hermosa señora fana de Boca.