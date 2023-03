Graciela Figueroa, pura vida: de los partos a las donaciones de sangre

Vocación de servicio, amor, solidaridad y respeto por los demás se conjugan en ella. "Yo trabajaba en Neuquén, comencé en el año 80. Resulta que me habrán visto 'chiquita' o poco fuerte para terapia y me mandaron a neonatología, por lo que estuve escasos años en salas. Fue lo mejor que me pudo haber pasado y le doy gracias a la doctora Mabel", cuenta con su simpatía habitual en el inicio de la rica charla.

Durante años, a razón de 25 partos diario, esta mamá de cuatro (dos varones y dos mujeres) y abuela de seis le dio la bienvenida al mundo a miles de valletanos. Y hasta tuvo el privilegio y la dicha de "recibir a mis propios nietos, una satisfacción enorme".

Anécdotas tiene miles pero se queda con una sorprendente. "La experiencia más linda y graciosa se dio en una clínica de Neuquén. Nacieron trillizos, todo un acontecimiento. Los recibo y cuando me estoy cambiando para ponerme la ropa y salir para casa, volver a Cipo, mis compañeras me dicen 'Gra, vienen trillizos'. Les respondo, 'sí, ya nacieron, estuve con ellos'. Y me avisan, 'no, no, son otros, de nuevo trillizos, entrá ya a parto'. En menos de una hora, 6 nacimientos, increíble", evoca aquel día tan particular.

Esa sensibilidad, quien hoy a los 60 años ejerce como enfermera de manera particular -"voy a domicilio"-, la volcó en el proyecto solidario en el que actualmente deposita sus energías y generosidad.

image.png

"Acciones Cipoleñas comenzó en una charla en la que me entero que había faltante de sangre, que nadie se ocupaba del tema, fuimos pioneros en la Patagonia entre los donantes. Le conté en 2017 al por entonces director del Hospital, a la jefa de servicios técnicos y me dijeron que no era viable pero que le diera contexto legal, formara una ONG y se veía... Y así arrancamos", indica acerca de los orígenes de tan valioso organismo.

Así fue reuniendo voluntades de todos lados para que la acompañaran en la noble iniciativa. "Mamá, Juanita, tenía experiencia en ONG, yo no trabajaba de enfermera en ese momento, vendía productos y entre las revendedoras tenía personas compatibles y aceptaron sumarse, hasta al repartidor que nos traía las cajas lo incluimos jaja", resalta con ese espíritu admirable.

Los logros están a la vista y se constituyeron en una ayuda importante e indispensable para los hospitales de la zona y para la población en general. "La personería jurídica la obtuvimos en 2019 pero la primera colecta de sangre fue el 15 de mayo de 2018. En pandemia fue cuando más colecta se hicieron, en Allen, en Regina, Conesa, Cipolletti, Oro, Cinco Saltos. Institución que hemos golpeado la puerta nos tendió una mano, como el Club de Leones que en plena pandemia nos entregaron prácticamente las llaves de la entidad", celebra reconfortada.

image.png

"Es importante destacar que la Fundación impulsó en la Patagonia no solo los talleres de formación de promotores de la donación de sangre y médula ósea, también trata el tema de la donación de plaquetas. Y promovió la colocación de carteles de concientización y realización de murales. En Cipolletti, en el Parque Rosauer, se colocó en el 2020 el primer cartel de concientización de la Patagonia y luego se fue replicando en otras localidades rionegrinas. Y el primer mural se realizó en Fernández Oro", destaca las acciones.

image.png

Sobre el procedimiento, específica: "No tenemos espacio físico, nosotros organizamos colectas con los servicios de hemoterapia de cada hospital, quienes se encargan de la logística, traslados, etc. Nosotras concientizamos, organizamos colecta y ejecutamos", aclara.

"Soy una bendecida porque siempre estuve con compañeros excelentes a los que recuerdo con mucho cariño y a los que aprovecho y les envío a todos abrazo y que la vida nos vuelve a unir en algún momento", culmina la cipoleña Graciela Figueroa. Ayuda porque le nace. ¡Qué gran mujer!

La Comisión Directiva de Acciones Cipoleñas

Presidenta: Graciela Figueroa, enfermera.

Secretaria: Verónica Belén Guerrero, estudiante universitaria.

Tesorero: Pablo Damián Castro, empleado, estudiante de coach.

Comisión Colaboradora: Marisa Zúñiga Abigail y Rocío Garcé, promotores y voluntarios.