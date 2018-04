Critican el plan de castraciones en Las Perlas

Desde la organización La Chacala Red de Operación Perlense sostienen que incluso el personal que envía periódicamente la comuna no responde a las expectativas depositadas en ellos, ya que no suelen actuar con la predisposición y la empatía necesaria, tanto con los animales que se llevan a castrar como con los propietarios y los vecinos que colaboran voluntariamente con las tareas.

Norma Sanguino, integrante de la entidad, manifestó que en ocasiones el equipo de esterilizadores no llega y otras veces lo hace pero tarde y atiende muy poco tiempo, dejando a gente y a sus mascotas sin atender. Tampoco llevan todos los elementos indispensables y son los propios pobladores o La Chacala quienes deben salir a comprarlos en alguna de las farmacias de Las Perlas.

Además, en Las Perlas no saben por qué el Municipio no les envía el quirófano móvil ni por qué no se desparasita ni se aplican vacunas, como la antirrábica, como deberían hacer. “Nosotros queremos que el programa se cumpla en nuestra comunidad en las mismas condiciones que en Cipolletti”, enfatizó la dirigente, quien al mismo tiempo recordó que en el sector hay una gran cantidad de perros sueltos que deben ser atendidos.

Sostuvo que con las más recientes autoridades de Zoonosis, en lugar de mejorar, “se han complicado” las relaciones con los perlenses y sus necesidades.