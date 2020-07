En este sentido, los referentes turísticos expresaron su preocupación por la crítica situación que se vive en la provincia con la caída de la temporada turística y las expectativas pesimistas que se vislumbran para el futuro.

Por su parte, durante en la marcha en San Carlos de Bariloche, una de las localidades más golpeadas por la crisis, indicaron que el dictamen favorable del proyecto que presentó el Gobierno Nacional “no es suficiente, ya que no redunda en soluciones inmediatas". "No podemos seguir esperando discusiones mezquinas entre sectores políticos, necesitamos ponernos en movimiento”, sentenciaron.

Días atrás, la Cámara de Turismo de Río Negro, la Cámara de Turismo de Bariloche y todas las entidades referentes del sector, elevaron una nota a la Cámara de Diputados de Nación, tras haber presenciado "con preocupación y desaliento” el tratamiento virtual que la comisión de Turismo realizó sobre el proyecto de la Ley de Emergencia Turística Nacional, el pasado martes 7 de julio.

Emergencia de turismo Crisis: en Cipolletti también se movilizaron por la ley de emergencia turística

El sector reclama un serio abordaje de la problemática, la urgente aprobación de la Ley y medidas concretas de auxilio para la actividad que más sufre la pandemia y tardará más tiempo en reactivarse.

En relación al proyecto que finalmente obtuvo la mayoría, representantes del sector turístico rionegrino indicaron que “no es una ley de emergencia, no trae alivio real al sector, no protege el empleo ni a las empresas. No nos permite atravesar esta tormenta y llegar con vida al día después. Este proyecto tal como está redactado, demuestra falta de empatía y trabajo conjunto con el sector turístico privado. Pareciera que no hay interés real en poder sostener esta actividad, que no solo genera ingresos genuinos al país, sino que es fuente de miles y miles de puestos de trabajo directos y genera un sano derrame en muchísimas economías regionales sociales”.

Más adelante, recalcaron que “Rio Negro no soporta ni un día más. La actividad turística no resiste un día más. No podemos seguir esperando los tiempos parlamentarios, necesitamos con urgencia una Ley de Emergencia Turística con medidas que atiendan las necesidades reales. La actividad turística ha contribuido silenciosamente a la economía de esta provincia y del país, año tras año, crisis tras crisis. Hoy somos nosotros los que necesitamos el auxilio”.