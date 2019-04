- ¿Cómo lo recuerda en el día a día?

Lo que más recuerdo de Joaquín es que siempre estaba alegre, estaba feliz. Él le ponía una sonrisa a las situaciones complicadas, por lo que no era tan difícil soportar los problemas. Sabemos que ahora está en un lugar mejor, pero me gustaría que estuviera conmigo.

- ¿Cuáles son sus sensaciones de cara a la audiencia y sus expectativas en torno al proceso?

La expectativa de la familia es que el asesino sea condenado a perpetua y no salga a hacerle daño a otras personas. A Joaquín no puede herirlo más, pero aún hay mucha gente en la calle. Este muchacho no tiene que salir en libertad, a él no le duele lo que hace.

- ¿Va a estar presente en la audiencia?

Aún no lo sabemos. Todo dependen de lo que nos indique el abogado. Él es quien nos está guiando en todo proceso y quien nos indicará lo que tengamos que hacer.

- ¿Se cruzó a Valdebenito en alguna instancia judicial?

Sí, lo cruzamos. La verdad es que es impune a todo. Si ese joven sale no va a tener ningún problema en volver a hacer lo mismo. Ahora está en la cárcel, tiene televisión, Internet y no tiene que trabajar como lo hacemos todos nosotros. Le queda más cómodo estar en la cárcel que afuera. La verdad ya no recuerdo si nos habló en algún momento y si se atrevió a mirarnos.

- ¿Qué espera de la Justicia respecto del caso?

Espero que los jueces hagan lo que tienen que hacer y que sean más severos. No digo que los tengan mal en la cárcel, pero es cierto que no deberían estar mejor que nosotros, que trabajamos.

También me gustaría que los jueces que lo dejaron en libertad vayan presos porque liberaron un arma que, en este caso, mató a mi hijo. Deberían pensar un poco antes de liberar a alguien. Sólo espero que nunca les toque a ellos, que nunca le pasa nada a sus hijos.

Joaquín Vinez

¿Quién era Joaquín Vinez?

Joaquín era jugador del Marabunta Rugby Club, tenía tan sólo 19 años cuando fue asesinado y el pasado 22 de abril habría cumplido 20. Su sueño era estudiar Kinesiología Deportiva en 2019, por lo que durante el 2018 se dedicó a trabajar.

Era el menor de cinco hermanos y su mamá, Matilde, lo recuerda porque era un joven que siempre estaba dispuesto a dar su vida por su familia, sus amigos y su novia.

El rugbier Joaquín Vinez fue asesinado en su casa, ubicada en Río Negro al 1000, en el barrio Piedrabuena. Anahi Cárdena

El caso

El hecho ocurrió el 18 de noviembre a las 4, cuando Valdebenito, de 24 años, saltó el paredón de una vivienda ubicada en Río Negro, entre Bolivia y Brasil, y entró por la puerta principal.

Tras inspeccionar el lugar, el delincuente fue sorprendido por Joaquín, quien se despertó por los ruidos. Ambos forcejearon y, minutos después, se sumó el hermano de la víctima, de 27 años.

Entre los dos intentaron reducirlo, pero terminaron recibiendo una puñalada en la ingle cada uno. Antes de escapar, Valdebenito acuchilló a Joaquín en el tórax, herida que le provocó la muerte una hora más tarde. La mamá y su hermano fueron testigos del homicidio.

LEÉ MÁS

La copa en honor a Joaquín Vinez quedó en buenas manos

Organizan una marcha para exigir justicia y seguridad