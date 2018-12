A un mes del brutal asesinato de Joaquín Vinez, la herida sigue abierta en Cipolletti

matías valdebenito Anahí Cárdena

Actualmente el principal sospechoso del asesinato, Matías Valdebenito, se encuentra preso en el penal cipoleño cumpliendo una condena anterior, ya que al momento del crimen estaba bajo libertad condicional y prófugo de la justicia. Ahora deberá esperar para poder ir a juicio y ser juzgado nuevamente.

Por otro lado, Suarez, recuperó la libertad el miércoles pasado con pautas de conducta. La Fiscalía no pidió renovar la prisión preventiva porque no existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Se confirmó que este joven no estuvo involucrado en el crimen de Joaquín, por lo que sólo fue acusado de ser el cómplice de Valdebenito en el intento de robo del auto.

Además, se conoció que la familia de Vinez se está asesorando con un letrado neuquino para poder presentarse como querellantes en el juicio que se llevaría a cabo en 2019.

