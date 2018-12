La propuesta deportiva que se concretó ayer incluyó la convocatoria de diferentes protagonistas del club para jugar un encuentro que convocó a toda la familia.

El cruce tuvo como protagonistas a la división de Vinez contra el Neuquén RC, el clásico que más disfrutaba en sus años de jugador.

cipo-p07-marabunta-homenaje-joaquin-vinez.jpg

No es el primer evento que sus ex compañeros concretan para mantenerlo presente en la memoria de todos los miembros del club. Días después del fatal desenlace del socio de la institución, desde el club también se había organizado una pollada para aportar económicamente a su familia, conformada por un hermano y la madre, ambos presentes en el domicilio del barrio Luis Piedrabuena que fue violentado por un preso con libertad condicional, que ahora se encuentra detenido con prisión preventiva.

Sus compañeros también se hicieron un tatuaje, para que el recuerdo sea imborrable.

Desde la dirigencia prometen continuar con este tipo de acciones para mantener el recuerdo del medioscrum, que también le dará nombre al trofeo que se pondrá en juego cuando Argentina XV se cruce ante Estados Unidos, por la segunda fecha del Sudamericano.

Seven de hockey

Hoy, las puertas del club volverán a abrirse, pero para vivir el Seven del Reencuentro del hockey. Habrá encuentros en el cuadro de damas y caballeros, no sólo con nombres actuales sino con ex integrantes de planteles de clubes de Río Negro y Neuquén.

Con música y algunas sorpresas, comenzarán a bajarle el telón al 2018 que en la disciplina tuvo, además del certamen doméstico, una nueva edición del Cuatro Provincias.