COVID: en Cipolletti no aumentan los casos, ni hay internados

A nivel nacional hubo un aumento de los casos positivos de coronavirus, según reconoció la propia ministra de Salud del gobierno nacional, Carla Vizzotti. La información generó temor en muchos sectores de la sociedad, pero la situación no amerita la aplicación de restricciones, según afirman especialistas de Nación.

El ministro de Salud de Río Negro afirmó que la provincia no enfrenta complicaciones por los casos de COVID-19 y recomendó a la población vacunarse, para minimizar los riesgos. "Los ministros de otras provincias tienen la misma situación que nosotros. Por momentos circula más, por momentos menos, pero los internados no son casos graves. En Río Negro tenemos dos personas internadas, en sala común, que no están vacunadas", manifestó el funcionario.