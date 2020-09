Covid-19: investigan la inmunidad del personal de salud

Los análisis son muy rápidos y sencillos, con sólo una muestra de sangre. Los resultados están en 20 minutos y determina únicamente la presencia de anticuerpos en las personas que hayan estado expuestas al virus. Esta prueba tiene una especificidad y sensibilidad del 80 por ciento.

Según explicaron desde el hospital, los testeos se realizarán hasta el viernes de 8 a 13, y se dividió por áreas. Este miércoles se testeó al personal de ginecología, cirugía, pediatría, personal del hospital viejo, administración, salud mental, servicio social, kinesiología, consultorios externos y anatomía patológica. El jueves se hará lo mismo con el personal de traumatología, todos los centros de salud, choferes, mantenimiento, cocina, lavadero, recepción, limpieza y farmacia. El operativo finaliza el viernes con los testeos al personal de terapia intensiva, clínica médica, guardia, neonatología, quirófano, esterilización, laboratorio, hemoterapia, rayos, tomografía y registro civil.

Testeos en el hospital coronavirus Anahí Cárdena

Antes de realizarse el test, los trabajadores deben llenar una encuesta online. Sólo están en condiciones de someterse al estudio las personas que sean asintomáticas o quienes tuvieron Covid pero se encuentran a más de tres semanas de su alta médica. No podrán testearse personas que estén con síntomas o que tengan menos de tres semanas de la alta médica ya que tienen la posibilidad de no haber producido aún la suficiente cantidad de anticuerpos, y el análisis no reflejaría la realidad.

El operativo se realiza en el edificio del auditorio ubicado en la parte trasera del nosocomio de calle Naciones Unidas y cuenta con seis testeadores, tres encuestadores cuatro controladores de mesa y dos moderadores de circuito de ingreso y egreso. Con este sistema se evita la circulación en el edificio del hospital.

Este operativo también se lleva a cabo en los hospitales de Viedma, Choele Choel, Villa Regina, General Roca, Ingeniero Jacobacci y San Carlos de Bariloche.

La subsecretaria de Cuidados Integrales de la Salud, Silvia Neirot, explicó que se trata de un estudio epidemiológico, un relevamiento que permitirá determinar qué cantidad de trabajadores cuenta hoy con anticuerpos de Covid y que a todo el personal que trabaja en los hospitales cabecera de Río Negro.

Añadió que este test serológico determina únicamente la presencia de anticuerpos de las personas que hayan estado en contacto con personas positivas, no así la susceptibilidad de las personas de reinfección ni tiempo de inmunidad al virus.

Desde Salud explicaron que los anticuerpos son las defensas que el cuerpo forma cuando las personas están expuestas a alguna infección, en este caso al coronavirus. Estos anticuerpos tardan un mínimo de siete días para formarse. Además, según la cantidad de anticuerpos existentes, se podrá o no ser donante de plasma convaleciente.