Cipolletti sumó casi 100 casos de coronavirus en un día

Ibero resaltó que la provincia tiene 3161 casos activos, “a pesar de las 149 altas (21 en Cipolletti)”, que se otorgaron ayer.

“Pido por favor que la gente haga lo posible para evitar la enfermedad, porque el respirador no es la solución y cada paciente que llega a terapia pasa unos 20 días internado”, manifestó la referente de Salud.

Cipolletti se convirtió en los últimos días en la ciudad con más casos activos de Río Negro y la curva de contagios sigue en alza. Con los 93 nuevos positivos, son 629 las personas internadas, en su casa o centros asistenciales por coronavirus. En Roca hay 558 casos y, en Bariloche, 505.

Los brotes de contagios que se dan en distintas regiones no son nuevos y demuestran la falta de cumplimiento de las medidas preventivas básicas, como la distancia social, el uso de tapabocas y el lavado de manos. Ibero resaltó que basta “con un descuido” para contagiarse por lo que “hay que entender que el que está en frente, lo más probable, es que tenga coronavirus”.

La funcionaria advirtió que no hay una sola estrategia para abordar la situación, ya que depende de las características de cada ciudad y del acompañamiento de la población. “Hubo muchas ciudades con situaciones de muchos contagios, en las que se trabajó con la comunidad para buscar posibles casos. La estrategia cambia en ciudades chicas y grandes. En las chicas se puede hacer un seguimiento real de los casos, algo que no pasa en las grandes. Tampoco se respetó igual el quedarse en casa. En la provincia la cuarentena real duró un mes. Antes los positivos se quedaban en la casa y hoy no es así”, lamentó.