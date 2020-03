Convocan a personal de salud retirado para brindar ayuda

Armaron una clínica para atender a pacientes con síntomas en Cipolletti

Frente al avance de la pandemia, el Ejecutivo local reacondicionó a la delegación norte, donde funcionaba Desarrollo Social, como clínica para atender a los pacientes con síntomas de la enfermedad del coronavirus, pero que no sean de gravedad en Cipolletti. Así lo informó el secretario de Gobierno, Alfredo Muruaga, quien agregó: "La delegación se transformó en una clínica, tenemos casi toda la utilería montada en dicha dependencia, con 34 camas, con sus respectivos colchones y las sábanas que mandamos a confeccionar a los talleres de Desarrollo Social".

En diálogo con LMCipolletti, comentó que en el transcurso de esta jornada comenzarán a trasladar todo el instrumental clínico previsto para la atención médica de los cipoleños y cipoleñas que porten el virus y requieran de una internación. Durante el fin de semana pasado, se sabe que dieron una mano los veteranos de rugby del club Marabunta, quienes colaboraron con el armado y el traslado de las camas. Luego, hubo personal que desinfectó las instalaciones.

Muruaga precisó que son 34 camas más disponibles que se inyectan al sistema público y privado de Salud en Cipolletti para pacientes infectados que no sean graves. "Ahí respiradores no se van a colocar. Al menos hasta el momento no está previsto. Pero como ha ocurrido en todo el mundo, las condiciones son tan cambiantes que lo que se programa hoy, tal vez mañana ya no resulta útil", advirtió.

