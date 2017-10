Además de la prisión en suspenso se lo inhabilitó para ejercer la docencia por 10 años, y se le aplicaron pautas de conducta por 4 años entre las que se detalló no mudarse, no abusar de bebidas alcohólicas, no acercarse al menor víctima ni a su familia y someterse a un tratamiento psicológico.

La revelación del niño ocurrió el 27 de mayo de 2014. Luego su madre denunció penalmente al docente de música, Carlos Meza; y fue la primera causa contra el docente por el delito de abuso simple (por manoseos), pero agravado por estar a cargo de la educación de niños en un jardín de infantes. Luego se sumaron 11 denuncias más.

Se espera que las demás causas sumen la condena suficiente para que Meza vaya a prisión efectiva.

