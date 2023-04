Con su gaita escocesa le pone más ritmo a las caminatas cipoleñas

Cipolletti-Matias (Gaitero-Musiquero) (5).JPG Antonio Spagnuolo

“Vivo en el edificio de enfrente, vengo acá o a la plazoleta donde está el monumento de Malvinas. Tocaré unos 40 minutos. Pasa que la gaita no se puede tocar en un edificio por su sonido potente, molestaría a todo el mundo, no se puede bajar la afinación a una nota menor pues está preparada para tocar en ese tono”, explica el muchacho que trabaja en un supermercado neuquino.

Luego brinda precisiones sobre el instrumento con el cuál se hace notar y se remonta a los inicios de su pasión. “Aprendí a tocarla en Buenos Aires, todavía sigo estudiando con mi profe de allá, que es argentino- escocés, muy reconocido. Se aprendé a tocar primero con una especie de flautita y luego con la gaita propiamente dicha”, aclara y otro curioso se acerca a disfrutar de su improvisado show.

Hombre toca gaita.mp4

“Es llamativo el ruido. Todo el mundo pasa y me filma, o me saca fotos, o me pregunta donde aprendí, o me dicen si quiero tocar alguna canción particular. La gente me aplaude, soy como el que se sienta en un banquito a tocar la guitarra”, comenta reconfortado por la aceptación popular.

Cipolletti-Matias (Gaitero-Musiquero) (6).JPG Antonio Spagnuolo

“Espero no despertar a nadie”.

“Ni los vecinos me hacen problemas, nunca me enteré si desperté a alguien (risas), los que bajan del edificio donde vivo y me cruzan al regresar me dicen ‘muy bien, me felicitan”, celebra. Por las dudas avisa que no tiene fines de lucro ya que “Tengo mi trabajo, soy operario de depósito, en Neuquén, en el supermercado Capriolo. Es un pasatiempo como cuando a la mañana salgo a correr. A la tarde cuando vuelvo del trabajo me cruzo y toco un rato. Me relaja y divierte, hace 4 años empecé”, resume el papá de Tomás (4) y de Joaquín (2). “Al más grande no le gusta, al más chico sí, lo agarra y quiere tocar él”, dice con una sonrisa.

Especifica que “la mayoría de las canciones son escocesas” y confiesa que a futuro “me gustaría tocar en la principal banda de Gaitas que está en Buenos Aires y tocó hace poco en el Colón, mi profe está con ellos, son muy profesionales. Una vez me invitaron para actuar en Cipo, temas de la banda Sumo principalmente, pero no tengo tiempo”. Se lo nota un tanto exahusto y hay una explicación. “Es un instrumento muy físico, requiere que mantenga la presión sobre la bolsa y el constante soplido y que no se desvirtúen las notas, hay que mantener el equilibrio.

Al tocar en la vía pública, está atento al tema de la seguridad ya que es un elemento “costoso”, aunque tampoco lo inquieta demasiado porque “al no saber tocarlo casi nadie, ninguno lo va a comprar, no tiene reventa. Igual tomo mis precauciones”.

Matías Martin, el apasionado que musicaliza la caminata de muchos cipoleños.