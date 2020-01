Con patente en mano, Sabina ya puede salir a trabajar con su camión rosa

Sin embargo, este miércoles Sabina contó a LM Cipolletti que pudo retirar las patentes y llevarlo a su casa en Neuquén capital. "La concesionaria no se comunicó conmigo en ningún momento y me lo entregaron en condiciones terribles. Con telarañas, polvo y sin el auxilio. Las llaves me las dieron enganchadas con un alambre y para colmo ya tenía más 3 mil kilómetros hechos", comentó, molesta.

A su vez, remarcó que aún no pudo dialogar con los representantes de la concesionaria y que, por el momento, no llegaron a un arreglo por la devolución de los 30 mil dólares que quedaron a su favor. Es que la joven había comprado un camión de 150 mil dólares y le entregaron uno de 120 mil dólares.

No obstante, y a pesar de los malos momentos que le tocó vivir a la neuquina, por fin tiene en su poder el llamativo camión Volvo color rosa -aunque originalmente había pedido uno fucsia- y arrancar con el transporte de frutas hacia el puerto, ya que esta semana inició la temporada.

La historia de Sabina y su camión rosa

El 23 de enero, Sabina se atrincheró en el ingreso a una concesionaria ubicada a la vera de la Ruta Nacional 22, en Allen, para reclamar que le entreguen un camión que había comprado hace casi 10 meses. En el lugar se mantuvo firme junto a sus hermanas y su papá.

En diálogo con LM Cipolletti, explicó que el 10 de abril de 2019 compró un camión marca Volvo con un requerimiento muy especial: el color. Ella quería que fuera fucsia, el vendedor le dijo que era posible en un plazo de entrega de cuatro meses y cerraron el trato. El tiempo no significó un problema, hasta que se dio cuenta de que se estaba demorando más de lo normal.

"Me hicieron venir a buscar los papeles del camión, pero no era el que yo había pedido. El que compramos valía USD 150 mil, mientras que el que trajeron a la concesionaria cuesta USD 30 mil menos y -tanto el modelo y la cilindrada como el color- son diferentes", había comentado la joven en ese momento.

Sabina aceptó quedarse con el camión de menor valor, pero desde la concesionaria tampoco se lo quisieron entregar. El primer día de protesta, a última hora, le entregaron unos papeles para presentar en el Registro del Automotor, pero en las oficinas le dijeron que no servían, por lo que decidió volver a instalarse frente a la empresa el viernes por la mañana.

El sábado, finalmente, le dieron el camión, pero sin las patentes, por lo que tuvo que guardarlo en un galpón en Allen hasta tenerlo en regla.

