“Me dieron el camión, y ahora estoy esperando que me manden los papeles. Dijeron que el lunes lo hacían. Estoy sorprendido porque encima de todo lo que pasó, me entregaron un camión sin ruedas de auxilio. Se las sacaron en la concesionaria. Como si fuera poco me lo entregaron todo sucio”, cuestionó la joven.

Ahora el camión está guardado en un galpón familiar hasta tanto lleguen los papeles y pueda salir a circulación, ya que la urgencia es que la próxima semana empieza la temporada y debe arrancar con los transportes de frutas hacia el puerto.

Sabina Agón camionera

“Necesito el camión porque tengo que trabajar. Es plena temporada. Después veré con un abogado de pedir la diferencia en el valor, porque yo pagué por uno que costaba 150 mil dólares, y me dieron uno de 30 mil dólares menos. Acepté porque tengo que trabajar sí o sí, no me queda opción”, indicó.

Sobre su estado de salud, tras sufrir una descompensación en medio de la protesta que mantenía en la puerta de la concesionaria, dijo que se encuentra bien.

