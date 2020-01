La joven camionera había contado a LM Cipolletti que le iban a entregar su camión, aunque fuera un modelo y color diferente. Entusiasmada, permaneció en la concesionaria, Ruta Sur Truck, hasta altas horas de la noche, donde le dijeron que necesitaba completar algunos papeles para poder retirarlo, sin patentar. Volvió a confiar y esperó.

Desde Buenos Aires prometieron enviar un nuevo formulario para validar en el registro del Automotor.

Esta mañana se despertó a primera hora para acercarse al Registro del Automotor y ser la primera en la fila. Allí su mundo y esperanzas volvieron a desmoronarse. Los papeles no servían y no iba a poder retirar su tan esperado camión Volvo color rosa.

“Es una vergüenza lo que están haciendo. Ayer (jueves) cuando me dijeron que me lo iban a entregar y que un chofer de la concesionaria lo iba a llevar hasta el galpón que tengo en Allen me emocioné. Pero se me ríen en la cara”, sentenció Sabina en diálogo con LM Cipolletti. Agregó que ahora espera que, aunque sea, le entreguen un vehículo de menor valor para poder salir a trabajar, y luego ver cómo pedir la devolución de la diferencia.

“Esta vez la manifestación va a ser diferente y vamos a prender fuego cubiertas. No puedo pagar un abogado como ellos y la única opción que me queda es esta. El gran error que cometimos fue pagar completo el valor del camión. No me van a tocar el bolsillo, no lo van a hacer”, concluyó, tajante.

Los automovilistas y camioneros que circulan por la zona ofrecen su solidaridad con bocinazos. Ella está acompañada por su familia, y no planea retirarse hasta tener lo que compró con mucho esfuerzo.

La problemática

De acuerdo al relato de la joven de 23 años, el camión que había comprado en abril de 2019 valía 150 mil dólares, era color fucsia y se lo iban a entregar en un plazo de cuatro meses, pero pasaron casi diez y eso nunca sucedió.

Como si fuera poco, el miércoles se enteró que el que le habían traído era un modelo completamente diferente y un color muy alejado al fucsia furioso y llamativo con el que ella tanto había soñado, sin mencionar que valía unos 30 mil dólares menos.

Ayer, Sabina se atrincheró en la concesionaria y reclamó que le entregaran el que había pedido o, en su defecto, llevarse el equivocado y recuperar la diferencia de dinero. Si bien la segunda opción parecía que se iba a concretar, de acuerdo a las promesas del abogado, no fue así.

