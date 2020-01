Volvo

"Ayer (miércoles) me hicieron venir a buscar los papeles del camión, pero no era el que yo había pedido. El que compramos valía USD 150 mil, mientras que el que trajeron a la concesionaria cuesta USD 30 mil menos y -tanto el modelo y la cilindrada como el color- son diferentes. A este último tampoco me lo quisieron entregar, por lo que decidí poner dos camiones que ya tenía en la entrada en busca de una respuesta", comentó la joven de 23 años.

Al respecto, indicó que -en el caso de quedarse con el camión equivocado- quiere que le devuelvan los USD 30 mil de diferencia. "Vinieron a hablarme y me pidieron que me vaya, pero yo me voy a quedar acá hasta que me lo entreguen", sentenció.

Finalmente, Sabina remarcó que intentó comunicarse hasta con el dueño de la concesionaria, pero le dijo que "estaba en un country, tenía poca señal y no podía hablar".

LEÉ MÁS

Las mujeres que rompen barreras en la Municipalidad de Cipolletti

Los bailarines cipoleños que la rompen con sus videos en las redes sociales