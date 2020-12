Luego de un año y una pandemia de por medio, vuelve a Cipolletti la reconocida feria de diseño y gastronomía Le Chic . La misma se llevará a cabo el domingo 27 de diciembre de 17.30 a 21.30 en el centro comercial de la ex Bodega Flor del Prado, ubicado sobre Mariano Moreno y San Luis. Como siempre, la entrada será libre y gratuita y contará con el aval del Municipio local, pero se deberán respetar todos los protocolos sanitarios correspondientes.

María Buzeki, organizadora de la feria, explicó en diálogo con LM Cipolletti que fue un año muy diferente para todos, pero que -afortunadamente- pudieron reinventarse en múltiples oportunidades y crecer a través de las redes sociales. Cabe recordar, además, que en abril inauguraron una página web para dar contención y sustento a todos los emprendedores que se vieron afectados por la pandemia y no pudieron vender sus productos con normalidad.

Por su parte, María comentó que esta será una edición especial, sobre todo porque pasaron un largo año sin poder reencontrarse con la gente, y que estará adaptada a las medidas sanitarias necesarias para evitar los contagios de Covid-19.

Feria Le Chic Con grandes expectativas y emoción, vuelve a la ciudad la feria Le Chic Anahí Cárdena

Los protocolos sanitarios

Los accesos de ingreso y egreso al predio estarán marcados, el uso de barbijo o tapaboca será obligatorio, al igual que el control de temperatura y la aplicación frecuente de alcohol en gel. En el salón no estará permitido consumir alimentos, por lo que la pastelería funcionará con el sistema take away para disfrutar afuera del edificio o en casa.

En tanto, los stands contarán con espacios mucho más grandes para poder respetar el distanciamiento y la capacidad del salón será del 50 por ciento. El ingreso de personas será controlado para evitar amontonamientos.

Tampoco se podrán probar las prendas y los baños sólo funcionarán como tales. Los cambios se podrán hacer después en cada uno de los showrooms.

¿Quiénes estarán presentes?

En cuanto a los emprendimientos que participarán de esta edición, María comentó que serán alrededor de 24, los cuales estarán ubicados tanto en el interior del edificio como en el exterior, donde también habrá actividades para que los más chicos dejen sus deseos de fin de año y saquen divertidas fotos a cargo de BUBU Play.

"Va a estar presente el patio cervecero Sirocco con su propuesta gastronómica, la cervecería Kuruf y la música va a estar a cargo de Jorgelina y Didi guarnieri Argat. Son hermanos; ella canta y el la acompaña con la guitarra", agregó.

A su vez, participarán las emprendedoras consolidadas como parte del "team Le Chic": Dulce Victoria, By Sara, Que Chula, Espacio Blendy, Lupitas Lengerie, Estilo Sur, Venecia, Cecilia Scotti, Pattauf, Manja mallas, entre otras.

Finalmente, María comentó que "el toque lo van a dar las chicas de Aleka Deco, que van a presentar -junto con sus productos- la edición limitada de vajilla de Martin Villalba para Aleka y van a sortear una obra del artista entre los que compren en su stand".

Feria Le Chic Con grandes expectativas y emoción, vuelve a la ciudad la feria Le Chic Anahí Cárdena

Con el corazón en los emprendimientos

En abril de 2020, y ante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, la feria Le Chic se reinventó para poder continuar brindando apoyo a emprendedores de la zona con la inauguración de una página web, que todavía sigue activa y con más ventas que nunca.

En la plataforma se pueden encontrar a la venta diferentes productos locales tales como indumentaria, lencería, accesorios y decoración para el hogar. También se puede abonar las compras a través de Mercado Pago y seleccionar la opción de envío a todo el país.