¿Cómo deben cuidarse los jugadores de Cipolletti?

El Albinegro trabajó las dos últimas semanas sin partidos a la vista. “Es muy difícil mantener un plantel cuando no tiene competencia. Se trató de moverlos un poco todas las mañanas y sobre todo con fútbol en espacios reducidos, para que no sientan la carga de un entrenamiento sin sentido, porque los entrenamientos en esta etapa no lo tienen, porque se van al receso”, expresó Jorge Casaprima, el preparador físico.