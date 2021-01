Comerciantes se reunirán con Carreras por el cierre de bares

"Nosotros somos conciliadores", enfatizó el titular de la Cámara de Industria y Comercio local, José Luis Bunter, quien destacó la voluntad de diálogo del sector. Para él, lo que debería quedar en claro para los gobernantes, en todos sus niveles, es que "no son los comerciantes y su actividad la responsable de que haya más contagios , sino las juntadas y las fiestas clandestinas". Bunter había asegurado que habría una rebelión de los comerciantes, pero tras las críticas de autoridades municipales, se mostró dialoguista.

Sostuvo también que otra parte de la responsabilidad puede estar en las personas que se juntan en aglomeraciones en las plazas y en la costa de los ríos sin utilizar en ningún momento barbijo y beben varias personas del mismo envase o comparten el mismo mate sin tenerse en cuenta el alto riesgo de contagios.

Por ello, fue categórico en cuanto al papel de las autoridades municipales, provinciales y nacionales en la realización de controles más efectivos, que pongan coto al desconocimiento de las medidas sanitarias contra la pandemia. Ese debiera ser el camino para un mejor combate del coronavirus, consideró.

"Está probado que no es la actividad comercial, en particular, la gastronómica la que provoca los contagios", expresó y dijo que limitar el trabajo de algunos rubros económicos sería contraproducente "porque ahora mismo están tratando de subsistir y mantener las fuentes de trabajo". Afirmó que, al presente, lo que se tiene que garantizar es la recuperación económica general, después de un año "muy malo" como lo fue 2020. Y para ello, se deben encontrar medidas de control que no afecten el trabajo de los comercios y las pymes.