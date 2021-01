Blanco: "Es triste usar la CICC para generar psicosis"

“Hasta el momento no hay restricciones. Esto lo vivimos día a día. Hay especulaciones y comentarios por parte de la CICC y la verdad que no se si son infectólogos o tienen informaciones que nosotros no manejamos, ni siquiera los médicos. Con este juego de palabras a través de los medios sólo genera resquemor en un momento tan sensible; dejan mucho que desear”, cuestionó Blanco en diálogo con LU19.