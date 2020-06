Comerciantes que están al frente de gimnasios , natatorios y centros de pilate, de yoga y artes marciales reclamaron por las calles volver a abrir. "Ya no podemos esperar más. Necesitamos visibilizar lo que nos pasa. Todos estamos por irnos a la quiebra", manifestó el dueño de La Roca Gym, Gabriel Lovagnini.

"Necesitamos volver a trabajar, que nos liberen del aislamiento y no nos encapsulen más por lo que pasa en otras ciudades cercanas, como Roca y Neuquén. No puede ser que Cipolletti no pueda ser autónoma. Tenemos ocho casos positivos en la ciudad nada más", expresó la voz de los gimnasios representados en la movilización.

reclamo gimnasios gentileza

De la manifestación, también participaron los propietarios y empleados de natatorios, centros de pilate y de yoga y establecimientos donde se practican las artes marciales. Todos están en la misma situación, desesperados. Ya se consumieron todos los ahorros para solventar los gastos del alquiler, de los sueldos y otras obligaciones; y no tienen cómo enfrentar la crisis a puertas cerradas y sin generar ingresos.

Primero se reunieron con el intendente Claudio Di Tella en el edificio municipal. Es la primera vez que muchos de los comerciantes se ven las caras después de tanto tiempo confinados en el encierro. Al verse todos juntos en la coyuntura, se sensibilizaron y reclamaron a viva voz volver a abrir.

El encuentro reunió a referentes de los gimnasios, Di Tella y otros funcionarios como el secretario de Fiscalización, Cristian Blanco, y la secretaria de Deportes, Liliana Artola, mientras muchos otros comerciantes esperaban afuera en la puerta de ingreso al edificio municipal.

Los comerciantes sabían de antemano que Di Tella no les iba a poder dar certezas, pero igualmente quisieron expresarse y escucharlo. El jefe comunal les recordó el planteo que hizo ante el gobierno nacional para salir del aislamiento, respecto del cual aguarda una respuesta. Les pidió que lo esperen al lunes próximo.

reclamo gimnasios gentileza

"Nosotros entendemos que no tiene la culpa, que está atado de pies y manos con Nación. Pero el 1° de julio necesitamos volver a abrir sí o sí", aseveró el dueño de La Roca Gym.

Sólo en los gimnasios hay alrededor de 220 puestos laborales en riesgo, de acuerdo al relevamiento que hicieron los comerciantes. "No podemos pagar más nada", aseguró.

La movilización de hoy involucró a 60 comercios, aproximadamente, pero hay muchos más que evalúan pedir la baja, como los que se dedican a la gastronomía.

"La situación es extremadamente critica. De una u otra manera, nos tienen que despegar de lo que está pasando en Roca y Neuquén con los contagios, porque tenemos una responsabilidad demostrada en la aplicación de los protocolos. Es impecable el trabajo que han hecho los comercios y no hay un sólo caso positivo que se relacione con ellos", sostuvo el titular de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter.

Semanas atrás estuvieron muy cerca de volver a abrir gimnasios y natatorios, pero los brotes de contagio registrados en Roca y Neuquén pusieron en pausa esa posibilidad. "Di Tella manifestó que tendría la intención seria de generar esa apertura pero la decisión no pasa por él ni por la gobernadora -Arabela Carreras-sino que pasa por Nación porque somos una zona donde el virus circula en la comunidad", reconoció Bunter.

Pero, al mismo tiempo aseveró: "Los gimnasios -natatorios, centros de yoga y pilates- son parte de un sistema de salud que tiene todos los protocolos para volver a trabajar y garantizar el distanciamiento social. Volvemos a presionar ante Nación, para que nos despegue de Neuquén y Roca".