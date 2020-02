Ciudad Judicial: avanza en medio de las críticas

“Traen gente de afuera porque les sale más barato. Quieren ajustar con los obreros. No lo vamos a permitir. La obra se hace con cipoleños o no se hace” - Juan Garrido “Traen gente de afuera porque les sale más barato. Quieren ajustar con los obreros. No lo vamos a permitir. La obra se hace con cipoleños o no se hace” - Juan Garrido

La obra de la Ciudad Judicial se desarrolla en un terreno donado por la Municipalidad ubicado sobre calle Naciones Unidas, entre Teniente Ibáñez, Puerto Rico y Pastor Bowdler. El proyecto se dividirá en dos etapas, y en la primera se ejecutará lo referido al fuero Penal, que cuenta con una superficie cubierta de 11.178,13 metros cuadrados. El plazo de obra finaliza el 28 de mayo de 2022.

El secretario general de Uocra Cipolletti, Juan Garrido, dijo que este jueves se reunió en el Ministerio de Trabajo con representantes de la empresa, donde exigió la incorporación de mano de obra local. “Ellos quieren traer gente que tiene domicilio acá pero que no son argentinos. No estoy discriminando a nadie, pero el acuerdo era incorporar trabajadores de la bolsa de trabajo de Cipolletti. No son afiliados al gremio y no se respetó el acuerdo de 80/20. Son 14 extranjeros y por ahora solo tres locales”.

