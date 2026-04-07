Un camión perdió la carga de frutas en Cipolletti: los vecinos se llevaron todas las peras

La curiosa escena tuvo lugar en la esquina de Toschi y Tres Arroyos. La fruta cayó desde un bin que se desprendió de un autoelevador de transporte de cargas.

Una veintena de vecinos asistieron con cajas y bolsos para recolectar las frutas esparcidas por la calzada.

La tranquilidad del mediodía en Cipolletti se vio interrumpida ante un accidente un tanto particular que tuvo lugar en la esquina de Toschi y Tres Arroyos . Se trata de un vehículo de cargas que transportaba varios bines cargados con frutas y por alguna razón desconocida, perdió toda su carga de peras sobre la calzada de la calle Tres Arroyos.

Cientos de peras quedaron esparcidas sobre el asfalto, lo que provocó que múltiples vecinos llegaran con bolsas y cajas, para recolectar las frutas y llevarlas para sus hogares.

El incidente ocurrió pasadas las 13:30 en inmediaciones de la vuelta de obligado y del Centro Cultural Roberto Abel , cuando el auto elevador circulaba por la calle Tres Arroyos hacia el oeste, probablemente para abastecer de fruta a los galpones que están en la zona, como ASA y los depósitos de La Anónima . Aunque no hay confirmación oficial de la pertenencia de la mercadería perdida.

ECP PERAS (10) Una gran cantidad de fruta terminó esparcida sobre la calzada. Estefania Petrella

Según la disposición del tractor, el vehículo de cargas realizó una mala maniobra que derivó en la pérdida de equilibrio de los bines y eso provocó la caída de grandes cantidades de fruta. También cabe la posibilidad de que los bines no hayan sido asegurados correctamente y el movimiento al doblar el rodado, generó la caída de la fruta.

El incidente motivó la presencia de agentes de tránsito y un móvil policial para ordenar la circulación de vehículos, en un área de tráfico intenso. Sin embargo, no se registraron incidentes.

ECP PERAS (12) Dos bines se desprendieron del transporte de cargas. Estefania Petrella

A partir de las imágenes, se puede observar que solo dos bines se desprendieron del transporte de cargas, sin embargo, la cantidad de frutas que entran en cada bin oscilan entre 350 y 400 kilogramos de peras. Esto significó una pérdida significativa de mercadería, por eso los vecinos llegaron rápidamente al lugar para recolectar frutas.

ECP PERAS (15) Un móvil policial llegó para ordenar el tránsito. Estefania Petrella

Minutos después del incidente, una veintena de hombres y mujeres acudieron al lugar con bolsas de plástico, cajas y bolsos para buscar las mejores peras y llevarlas directamente hasta sus hogares.