Tristeza: murió Bachicha, otro de los salchichas rescatados del criadero clandestino

Se trata del segundo cachorro que fallece por las consecuencias de la cruza ilegal. Se suma a Beethoven que murió la semana pasada.

Bachicha había sido rescatado en el operativo en una vivienda de Barrio 2 de Febrero, Cipolletti.

La protectora de animales Funpabia de Cipolletti lamentó la muerte de Bachicha , un chachorro salchicha que fue rescatado en un allanamiento por cruza ilegal de perros . El animal no logró recuperarse del estado de abandono y maltrato en el que fue encontrado.

El cachorro había sido descubierto en el medio de un operativo en el que rescataron a una perra de raza Dachshund , más conocida como salchicha, que era explotada para que tuviera cachorros y lucrar con su comercialización . Cada animal era vendido por un costo de 450 mil pesos .

Desde la organización rescatista aseguraron que el cuerpo del animal se encontraba muy débil y que las secuelas del estado de explotación y maltrato al que estuvo expuesto desde que nació fueron claves para este triste decenlace. “Su cuerpito no resistió tanto abandono, tanta explotación disfrazada de cría” indicaron desde Funpabia.

La madre está internada en un delicado estado de salud

Se trató de un operativo sin precedentes en la región, policías de la Comisaría Nº45 junto al personal del área de Zoonosis del Municipio de Cipolletti y los integrantes de Funpabia participaron de la intervención. Justamente la madre, presenta un delicado estado de salud y está internada en una veterinaria, ya que había parido recientemente nueve cachorros.

salchicha cipo allanamiento La madre presenta un delicado estado de salud y está internada en una veterinaria. Gentileza

El procedimiento fue ordenado por el Ministerio Público Fiscal y se llevó adelante en una vivienda del barrio 2 de Febrero, aledaño a Anai Mapu. La investigación surgió tras una denuncia radicada por la Fundación en la que informaban el funcionamiento de un criadero clandestino de perros salchichas.

“Estos casos nos rompen el alma, pero también nos llenan de indignación”, expresaron a través de un comunicado. Reclamaron que el Estado asuma un rol más activo en la erradicación de la explotación y venta ilegal de animales, y que se fortalezcan las políticas públicas de protección animal.

La muerte de Bachicha se suma al fallecimiento de Beethoven, el otro cachorro salchicha que fue rescatado durante el mismo procedimiento.

“Pedimos al Estado y a las autoridades que actúen con mayor firmeza, que acompañen el trabajo de los proteccionistas que día a día sostienen con esfuerzo, tiempo y recursos lo que debería ser una política pública: la protección y el respeto por la vida animal. Mientras sigan mirando para otro lado, seguirán partiendo inocentes” concluyó la Funpabia.

perro salchicha funpabia Beethoven, uno de los perros salchichas rescatados falleció en la veterinaria. Gentileza

La muerte de Beethoven, el otro cachorro rescatado del operativo

El caso que había despertado una gran conmoción en Cipolletti sumó una noticia triste. Beethoven, uno de los diez perros salchichas rescatados semanas atrás de un criadero clandestino, murió tras varios días de tratamiento veterinario. El cachorro formaba parte del grupo de animales que fueron liberados de una vivienda en el barrio 2 de Febrero, donde se había detectado una situación de maltrato y explotación con fines comerciales.

La información fue confirmada a LM Cipolletti por Soledad Bustamante, integrante de la Fundación Patagónica para el Bienestar Animal (Funpabia), la organización que intervino en el operativo junto a la Fiscalía local, personal de Zoonosis y efectivos de la Comisaría 45.

“Estamos recontra mal y muy angustiadas porque los salchichas eran muy chiquitos. Algunos tenían garrapatas, estaban enfermos, y todos los días estábamos con ellos en la veterinaria. Hoy temprano falleció uno y así estamos, con una angustia enorme”, expresó la rescatista.

Un rescate que conmovió a la ciudad

El allanamiento que permitió liberar a Beethoven y a sus nueve hermanos se había realizado a mediados de septiembre, luego de una denuncia presentada por Funpabia. En esa vivienda, la policía constató que una perra (Lupe) era obligada a parir repetidamente para la venta ilegal de sus crías, ofrecidas a través de redes sociales por sumas que rondaban los $450 mil.

Cachorros salchichas rescatados Recientemente habían nacido nueve cachorros salchichas.

Durante el procedimiento, se rescataron diez perros de raza Dachshund, una madre y nueve cachorros recién nacidos, en condiciones de maltrato y abandono sanitario. La madre, enferma y desnutrida, dio positivo en erlichia, una enfermedad transmitida por garrapatas, lo que complicó también la salud de sus crías.

Los animales fueron trasladados a la veterinaria bajo el resguardo de Funpabia, donde comenzaron un largo proceso de recuperación con controles, alimentación especial y tratamientos clínicos. “Desde el día del rescate hasta hoy fue una lucha constante. Algunos respondieron bien, pero lamentablemente Beethoven no logró superar el cuadro”, explicó Bustamante.

Un hogar que lo esperaba

Beethoven ya tenía una familia seleccionada para su adopción, que aguardaba su alta veterinaria. Funpabia había puesto énfasis en que las adopciones se realizaran bajo compromiso de seguimiento veterinario y castración temprana, como forma de evitar que los animales volvieran a ser víctimas del circuito de cría ilegal.

El fallecimiento de Beethoven volvió a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles sobre criaderos clandestinos y de promover la adopción responsable, más allá de la raza o el aspecto del animal.

Actualmente, Funpabia continúa al cuidado veterinario de los nueve perros restantes, que siguen bajo observación médica. La madre, conocida cariñosamente como Lupe, se encuentra estable y en un nuevo hogar.