Tomaba mates con amigas, se descompuso y murió: Cipolletti despide con dolor a Sandra

Dolor por la abrupta partida de una vecina que cuidaba a los abuelitos del geriátrico. “Increíble; era como una segunda madre para mí”, contó su hermana a LMC.

El sábado, Sandra Lagos tomaba mates con amigas y compartía un momento ameno a pura charla, palpitando el finde largo. Hoy sus familiares y seres queridos la lloran y no pueden creer su repentina partida. Cipolletti despide con dolor a esta querida vecina, de 50 años, que cuidada a los adultos mayores en un geriátrico de la ciudad.

“Sus amigas al principio pensaron que se había atragantado con una galletita porque se desmayó y quedó violeta. Llamaron a la Policía, que la trasladó al Hospital aplicando el protocolo del código rojo . Nosotros vivimos en Ferri en una chacra, cuando llegamos estaba entubada y con muerte cerebral . Llamaron a la familia para despedirse", revela muy angustiada su hermana Gladys .

¿Qué le pasó? "Falleció por un derrame cerebral . Según los médicos ella tenía una bolsita en la cabeza, una malformación de nacimiento, en la parte de adentro. Ninguno lo sabíamos, creemos que ni ella. Y parece que eso como que se le expandió", cuenta la mujer sin poder asimilar un nuevo golpe de la vida , mientras su incondicional pareja, Claudio, intenta consolarla.

Sandra

Hace poco también perdió a otro hermano por una cruel enfermedad. Lo que más impotencia genera en este caso es que "ella -por Sandra- era una persona sana, nunca tuvo nada. Sí debo reconocer que cada tanto se quejaba de dolores de cabezas, pero pensamos que era propio del estrés, de la vida misma. Trabajaba con los abuelitos y tenía cuatro hijos que cuidar y un nietito. Ya la extrañamos", lamenta.

Desde el Hospital, cuenta Gladys, la trasladaron al Policlínico Modelo "para ver si allí, con la aparatología, había chances de salvarle la vida, pero no pudo ser".

El miedo infundado a las vacunas del Covid

Desde un principio, la familia se preguntó si las vacunas del Covid podrían estar vinculadas al triste y abrupto desenlace pero los médicos fueron contundentes en la respuesta. “Consultamos al doctor y nos dijo que no tenía nada que ver con la vacuna", aclaran.

La vinculación entre las vacunas aplicadas contra el coronavirus y muertes repentinas es un temor que se repite a partir de la falta de información y de la circulación de noticias faltas en redes sociales. En todos los casos, los especialistas son contundentes: no hay evidencia que vincule la vacunación contra el Covid con muertes súbitas.

Sandra vivía en la casa de atrás a la de su madre en el Anai Mapu y "era muy querida por ser una buena persona". Avalando el concepto de Gladys, numerosos son los mensajes de despedida en las redes sociales.

"Soy la hermana más chica y siempre estuvo conmigo, fue como mi segunda mamá. La vamos a extrañar un montón", admitió con lágrimas en sus ojos.

Por último, agradeció "el cariño de la gente, de los vecinos. Eso nos da un poco de fuerza y aliento. Queremos agradecer a toda la gente que fue a la sala velatoria".