Taxistas contra Uber: el reclamo llegó al Municipio

Un grupo de taxistas amenazó con tomar el Municipio si no hay acciones contra Uber. Foto: archivo.

La persecución y amenazas a conductores de la app Uber en Cipolletti expusieron un conflicto que estaba latente hace meses. El avance de la aplicación de viajes en la ciudad, pese a no estar habilitada, genera preocupación y bronca entre choferes y propietarios de taxis . La tensión va en aumento y hubo amenazas de ocupación de una dependencia del Municipio .

Durante el fin de semana al menos dos vehículos que prestan servicios a través de la aplicación Uber fueron interceptados e increpados por taxistas. Los tacheros involucrados persiguieron a los conductores hasta que se detuvieron, los rodearon y los amenazaron verbalmente para que no trabajen en Cipolletti. A uno de ellos le abollaron la puerta del auto a patadas, por lo que radicó una denuncia.

El accionar de ese grupo de conductores generó repudio incluso dentro del sector. Hubo pedidos para no recurrir a la violencia y "agotar las vías administrativas", en referencia a los reclamos formales al Municipio. Sin embargo, tras los incidentes del fin de semana, según pudo confirmar LM Cipolletti hubo una amenaza de "tomar la sede de Transporte" .

Denuncia Uber .jpg El auto del chofer de Uber resultó con abolladuras. El denunciante dijo que reclamará que le paguen los daños. Hizo la denuncia penal. Gentileza

La advertencia de una protesta y la ocupación de la sede municipal de calle Brentana fue realizada directamente a funcionarios del área de Transporte por parte de referentes del sector. Desde la Asociación de Propietarios de Taxis se despegaron de la amenaza de toma del edificio, pero ratificaron que habrá una manifestación de taxistas contra Uber.

El reclamo de los taxistas al Municipio es claro. No quieren que Uber funcione sin habilitación, por lo que exigen controles del área de Transporte a los conductores que están haciendo viajes. "Tendrían que cumplir con los mismos requisitos que el transporte local”, dijo Segundo Chaves, un taxista cipoleño, respecto del funcionamiento de Uber,

Los tacheros aseguran que los precios de la app -casi un 50% menos que un taxi- se deben a todas las obligaciones que no cumplen. Por ello, en el sector piden que en caso de funcionar, sea en igualdad de condiciones. De momento, Uber avanza en la práctica, pero no en los papeles. No hay proyectos, ni de la empresa, ni de los concejales, para regular su actividad en la ciudad.

“Quienes se registran en Uber para prestar el servicio desconocen el promedio peso/kilómetro que se debe mantener para poder amortizar la vida útil del vehículo. No es un capricho que el taxi, radio-taxi o remis cobre casi el doble de lo que cobra la aplicación, esa información no se la va a dar Uber, porque descubrirían que no es negocio”, dijo Chaves.

Habrá una protesta de taxistas en Cipolletti

Desde la Asociación de Propietarios de Taxis de la ciudad, su presidenta Ana Bidegaim se mostró en contra de la aplicación: "No estoy de acuerdo con la aplicación. Me parece que es desleal, no considera ni siquiera los costos, los valores son menos de lo que costaría un viaje normal".

La dirigente del sector confirmó a LM Cipolletti que los taxistas cipoleños están organizando una movilización "para miércoles o jueves", pero negó que a través de la Asociación se impulse la toma de la sede de Transporte. "No comparto el accionar de los compañeros que ejercieron violencia o intimidación, más allá de que hay un vacío por parte de la Municipalidad" con respecto a Uber, afirmó.