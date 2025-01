Sube el precio de la carne, en un país donde se consume cada vez menos

En la región, se vienen acumulando subas en el precio de la carne de los mayoristas y los minoristas no pueden absorberlos. Mientras, el consumo se desploma.

La carne se está convirtiendo en un producto que consumen con preferencias los sectores sociales de mayores ingresos. No hay caso, por H o por B, no se logra que este alimento, que fuera esencial en la dieta argentina, baje sus precios.

En las últimas semanas, se han acumulado subas en el precio de la carne que proveen los mayoristas, la más reciente de entre 800 y 1.000 pesos, que impactará feo en las carnicerías del sector minorista. Todo esto en momentos en que el país toca fondo en el consumo de carne per cápita, mientras crece el de pollo.

La alarma por lo que está ocurriendo con los precios la dio el referente mercantil José Luis Bunter, quien cuestionó el carácter presuntamente especulativo de las alzas mayoristas, ya que no habría razones ciertas y verificables que justifiquen los aumentos. Y menos en un mes como enero en que la economía y, particularmente, el comercio se planchan, tras los grandes gastos que le insumen a la gente las fiestas de la Navidad y el Año Nuevo en diciembre.

carne con hueso La carne con hueso en la región se está posicionando, en el mercado mayorista, a precios superiores a los de la carne sin hueso, tradicionalmente más cara. Los últimos cimbronazos en materia de precios impactarán en las carnicerías y en los consumidores.

El dirigente, que pertenece al rubro cárnico, expresó que "el incremento de la carne con hueso provincial levantó los precios especulativamente de la carne que ingresa de La Pampa", o sea, de la carne deshuesada que puede ingresar a Río Negro a través de la barrera fitosanitaria de la Patagonia.

"Se creó un incremento importante en la carne con hueso que se produce en la provincia" y los proveedores mayoristas "ni lerdos ni perezosos generaron un aumento en lo que introducen" de tierras pampeanas, indicó. "Encontraron su oportunidad", lamentó el titular de la Cámara de Industria y Comercio local.

En sus palabras, la carne con hueso "subió casi $1.000, entre $800 y $1.000. Es una cosa descabellada, porque debería tener una tendencia a la baja o a estabilizarse. No pueden seguir generando incrementos".

Bien cara la media res de carne con hueso

Los montos se refieren a lo que ha aumentado el kilo de la media res que suministran los mayoristas a los minoristas, es decir, a las carnicerías de las localidades de la región.

En comparación, los precios del producto que tienen grandes cadenas de supermercados como COTO, que cuenta con su propia producción y también se dedica a la faena como matarife, revelan los valores que más se aproximan a la realidad de lo que se debería cobrar por el producto, señaló y, por eso, "están un poco más bajos". Por ello, a estos grandes, con la actual situación, no se les moverá mucho el amperímetro de sus precios.

Enfatizó que en el sector ya se había registrado, en el caso de la carne sin hueso, un aumento de unos $250 por kilo la semana pasada y "ahora tenemos otro más", esta vez de $200 más. "Es muchísimo", acotó.

Así las cosas, en el mejor de los casos el kilo de carne con hueso se ha incrementado unos $800 en la actualidad, en tanto que el kilo de carne deshuesada se elevó entre $500 y $600, resumió.

En consecuencia, el kilo de carne de la media res sin hueso alcanzará unos $8.500, en tanto que el kilo de la media res con hueso se irá a unos $8.800 .

Un incremento que no se puede explicar

"Nunca estuvo la carne con hueso a un precio mayor que la carne deshuesada, porque se tiene que tirar todo el hueso. Para no quedar con tanta diferencia, los que traen carne sin hueso de La Pampa generaron un incremento y van a seguir generándolos. Pero, ¿por qué? Porque la carne con hueso de acá se fue arriba como loco", enfatizó.

Explicó que los mayoristas de la provincia seguirán subiendo la carne rionegrina porque "viene gente del sur, viene del Chubut, con toda la plata y compra la jaula y no les importa el precio. Entonces, acá se generan incrementos por una cuestión de oferta y demanda. Como en Chubut no tienen faena, les sale más rápido comprar los animales acá y agarran los faenan y como la pueden cruzar se llevan los animales, se compran toda la hacienda de campo, lo que hace que acá se incrementen los precios".

"Lo que no tiene sentido y razón de ser es que la carne de La Pampa genere un incremento proporcional al de la carne de acá, porque allá no tienen una gran demanda, esa es una terrible avivada. Lo otro, lo de Río Negro, es una oportunidad, porque lo venden más caro y punto", agregó.

Se preguntó sobre "qué parámetros hay para decir que debería tener un aumento de la carne deshuesada. Tiene una excusa la carne con hueso porque vienen del sur a comprar. Pero la de La Pampa, cuál es el parámetro. No aumentó el IVA, no aumentaron los impuestos, no tiene razón de ser. Solo se ponen de acuerdo los mayoristas. Es así, corto".

A la luz de esto, los mayoristas "están ganando fortunas, en serio lo digo, fortunas".

El menor consumo lo compensan los altos precios

En relación con la caída de la venta de carne en el país, que viene marcando records negativos históricos, manifestó que el tema "es que sigue habiendo consumo" de un sector de la sociedad con ingresos más altos, al que no le afectan demasiado los altos valores del producto.

O sea, los mayoristas argentinos "venden menos cantidades pero sacan mayor diferencia", porque los menores volúmenes comercializados implican, entre otras cosas, menos gastos logísticos, a lo que se suma el monto elevado de los precios. El resultado, mayores ganancias.

A todo esto, por la renta petrolera que beneficia con buenos ingresos a segmentos significativos de la población, en la región siempre habrá una demanda a satisfacer, sin importar cuánto haya que gastar. El problema son los segmentos de la sociedad que hace rato que vienen con dificultades para adquirir la carne, otrora un alimento básico en la amplísima mayoría de los hogares.