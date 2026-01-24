Se incendió un vehículo en pleno centro de Cipolletti

Las llamas se registraron en el Peugeot alrededor de la 1.00 de la madrugada. Los Bomberos Voluntarios extinguieron el fuego con rapidez.

Los vecinos llamaron a los Bomberos Voluntarios que acudieron al lugar y extinguieron las llamas con rapidez.

Un incendio se registró en un automóvil durante la madrugada del viernes, aproximadamente a la 1.00 de la mañana. Se trata de un Peugeot 308 que sufrió daños materiales al ser alcanzado por las llamas en pleno centro de Cipolletti . El vehículo no tenía ocupantes, por lo que no provocó heridas de ningún tipo.

Los vecinos comenzaron a observar humo que salía desde el interior del vehículo , por lo que alertaron a los Bomberos Voluntarios , quienes asistieron con rapidez para intervenir en el rodado. El automóvil estaba estacionado en la esquina de 9 de julio y Sáenz Peña cuando fue afectado por las llamas.

Una dotación de Bomberos acudió al lugar, en pleno centro de la localidad, en el límite con el barrio San Pablo. Allí pudieron identificar al vehículo Peugeot 308 modelo 2025 color negro incendiarse ante el avance del fuego. Los bomberos extinguieron sin dificultades las llamas y corroboraron que no había ninguna persona en el interior del rodado.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 10.24.07 (1) El siniestro se registró a la 1.00 de la madrugada del sábado.

Según testigos del lugar, los vecinos vieron el fuego y dieron aviso a la Policía y a los Bomberos Voluntarios, que asistieron con rapidez para sofocar las llamas. “Ningún vecino tenía matafuego, entonces llamamos a los bomberos que llegaron enseguida” indicaron.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 10.24.07 El auto estaba estacionado en pleno centro de Cipo cuando comenzó el fuego.

El dueño bajó de su departamento y vio su auto en llamas

Además, explicaron que el propietario del vehículo se encontraba en su departamento al momento del incendio y que bajó a la vía pública al ver su vehículo prenderse fuego. “El dueño de auto bajó del departamento y no entendía nada” señalaron testigos de hecho.

Se desconocen los motivos que generó el incendio del vehículo, el perito de Bomberos realizó la diligencias correspondientes para determinar el origen de las llamas y descartar si fue un desperfecto mecánico o si el fuego fue originado de forma intencional por terceros.