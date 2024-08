Rodrigo Buteler y Mariano Gaido insistirán por el Tren del Valle

tren del valle.jpg El intendente Buteler mantiene firme su decisión de lograr que el Tren del Valle retorne a la estación cipoleña. Archivo

Para Buteler, el servicio de transporte ferroviario es clave no solo para Cipolletti y Neuquén, sino para todo el Alto Valle. "Somos una gran metrópolis de más de un millón de habitantes y debemos planificar en conjunto, recordemos que en los próximos años está previsto que se duplique la producción de gas y se triplique la producción de petróleo. Y eso repercute en esta zona y en estas dos ciudades específicamente, no hay forma de pensar en el desarrollo ordenado y el crecimiento sustentable si no es de manera regional y metropolitana”, manifestó.

"Los dos estamos convencidos que necesitamos que vuelve el Tren del Valle. Necesitamos que vuelva el tren de pasajeros entre Cipolletti y Neuquén y vamos a hacer gestiones juntos para que eso suceda", expresó Buteler.

El intendente cipoleño aseguró que entre Cipolletti y Neuquén pasan 50 mil autos por día. Y resaltó que además "hay muchos que van en bicicleta a trabajar, por lo que hay que mejorar la conectividad a través de ciclovías".

Por último, los intendentes acordaron reunir a sus equipos de trabajo para comenzar a trabajar la proyección de obras que unan y sean necesarias para Cipolletti y Neuquén. Planificación urbana, la movilidad, el cuidado del agua y ríos, la vuelta del tren de pasajeros, la conectividad vial entre los principales temas que se trataron y formaran parte de esta gran agenda de trabajo acordada por los mandatarios.