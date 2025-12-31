¿Río o pileta? Todo lo que tenés que saber para refrescarte en Cipolletti este 31 y 1°

Con calor extremo para despedir 2025, la Isla Jordán y el natatorio municipal se presentan como las mejores opciones. Qué abre, qué cierra y cómo llegar en colectivo.

El cierre del año y comienzo del 2026, será ideal para disfrutar de las opciones en Isla Jordán.

Con una semana marcada por altas temperaturas , la ciudad transita el cierre de 2025 y el inicio de 2026 con múltiples opciones para refrescarse y disfrutar al aire libre. El pronóstico anticipa jornadas ideales para elegir entre el río , las piletas habilitadas o una escapada cercana, con la Isla Jordán como uno de los principales atractivos para vecinos y visitantes.

Según los datos meteorológicos, el miércoles 31 de diciembre será un día soleado y caluroso , con una temperatura máxima estimada en 36,6 grados y una mínima de 22,3. Hacia la noche se esperan algunas nubes intermitentes, aunque el ambiente seguirá siendo cálido, lo que convierte a las cenas de fin de año al aire libre en una opción más que tentadora. El jueves 1 de enero de 2026 mantendrá la misma tendencia : cielo parcialmente nublado, máxima de 36,5 grados y viento hacia la tarde-noche, que aportará algo de alivio tras una jornada sofocante.

Por segundo año consecutivo, el Balneario de la Isla Jordán se consolida como un espacio habilitado y seguro para el disfrute de las familias cipoleñas. La costa del río cuenta con servicio de guardavidas y un esquema de seguridad integral que incluye tránsito, policía y prefectura.

El balneario de Isla Jordán cuenta con servicio de guardavidas, para seguridad de los visitantes de 14 a 20.

El balneario funciona todos los días de 14 a 20. El sector habilitado está claramente señalizado y se extiende desde el Botero municipal hacia el oeste hasta el Parador La Balsa. En ese tramo, hay cuatro puestos de control y un total de nueve guardavidas que realizan el monitoreo permanente de los bañistas. Además, la zona apta para el baño está delimitada con boyas y cartelería informativa, lo que permite ordenar el uso del espacio y reducir riesgos.

natatorio El miércoles 31 de diciembre, la pileta municipal no abre, mientras que sí lo hace el jueves 1 de enero. Archivo

El natatorio municipal: horarios y condiciones especiales

Dentro del mismo predio funciona el Natatorio Municipal, emplazado en un amplio espacio verde de más de 42.000 metros cuadrados. El lugar dispone de quinchos de paja, sombrillas, dos piletas, una para adultos y otra para niños, y sanitarios con duchas que fueron recientemente refaccionados.

El ingreso es con cupo limitado para garantizar una jornada segura. La entrada tiene un costo mínimo de $2.000 para adultos mayores de 18 años, mientras que jubilados, menores y personas con discapacidad ingresan de manera gratuita. Las entradas se adquieren de forma online a través del sistema municipal. El natatorio abre de martes a domingo, de 14 a 20 horas. Los lunes permanece cerrado por tareas de mantenimiento general.

El 31 de diciembre el predio estará cerrado, mientras que el 1 de enero de 2026 abrirá normalmente para quienes elijan comenzar el año refrescándose.

Transporte público Cipolletti 2025 1 - EP.JPG El ramal "Puente 83" de Pehuenche, llega a Isla Jordán de lunes a viernes. Estefanía Petrella

Para la seguridad de los usuarios, el espacio cuenta con tres guardavidas y dos puestos de vigilancia permanentes. Además, rigen normas claras: no está permitido ingresar con bebidas alcohólicas ni mascotas, ni encender fuego en ningún sector. El respeto por estas pautas es central para sostener un ámbito de convivencia y disfrute colectivo.

¿Cómo llegar en colectivo?

Una de las ventajas del predio es la posibilidad de acceder en transporte urbano. La Isla Jordán cuenta con el servicio del ramal Puente 83 de Pehuenche, que funciona de lunes a viernes con varios horarios. El recorrido parte desde Plaza San Martín y permite descender en las inmediaciones del natatorio, facilitando el acceso sin necesidad de vehículo propio.

LUNES-A-VIERNES-RAMAL-PUENTE-83 - Pehuenche Cipo

Piletas habilitadas en la ciudad

De cara a la temporada estival 2025/26, la Dirección de Comercio municipal informó el listado de piletas habilitadas por la Secretaría de Fiscalización. Estos espacios cumplen con las condiciones de seguridad, higiene, seguro de responsabilidad civil, servicio de ambulancia y presencia de guardavidas.

Entre las piletas habilitadas se encuentran las de Marabunta, Club Cipolletti, distintos sindicatos, la sede de UNTER y el propio Natatorio Municipal de la Isla Jordán, entre otros espacios privados.

Para más información, los vecinos pueden realizar consultas vía WhatsApp al 299-4121927 o acercarse de manera presencial a la delegación de calle Brentana 571, de lunes a viernes, de 7.30 a 13 horas. Con calor intenso y opciones accesibles, Cipolletti ofrece alternativas seguras para cerrar el año y arrancar el verano a pleno.