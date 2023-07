Quién es el cipoleño aventurero que ya llegó en moto a Ecuador

A los 61 años, el cipoleño está cumpliendo uno de los grandes sueños de su vida, “recorrer Sudámerica, disfrutar, hacer turismo”. “Sería el segundo tramo porque ya hice una parte el año pasado”, explica mientras contempla asombrado el majestuoso entorno.

Pasó, en cuestión de horas y con una bandera argentina en sus espaldas, de los “4 grados a los 40”, de la selva al altiplano, conoció gente “hermosa”, comió “manjares como el ceviche” y claro que sufrió un par de sobresaltos. Y aún a la maravillosa experiencia le quedan varios excitantes capítulos.

image.png

Accidentes, piquete y un dolor de cabeza con la tarjeta

“Yo salí de Cipolletti a San Luis, de allí a La Rioja, luego Cafayate, Salta, en Jujuy donde tuvimos que atravesar varios piquetes. En La Quiaca perdí la tarjeta de crédito en dólares y debí regresar para solucionarlo”,repasa el interminable trayecto y algunos inevitables contratiempos y momentos de tensión quien en una suerte de “diario viajero” cada día sube fotos, historia y descripciones a sus redes sociales.

“Ayer intenso y complicaciones pero excelente. Hoy pasaremos a Bolivia”, publicó por ejemplo el 13 de julio y recibió como respuesta numerosos comentarios y MG de sus seguidores.

“Acabamos de entrar anoche en Ecuador, estaremos cinco días allí y luego rumbo a Colombia, donde tenemos que presentarnos el 12 de Agosto en el evento”, adelanta con el cuerpo y la vista cansada por semejante trajín pero con el corazón contento, lleno de alegría.

image.png

“Cosas siempre pasan. El no arrancar la moto en la altura por el combustible malo, como nos tocó en Bolivia. Y un par de caídas simples. El más espectacular fue en una curva de noche, zona de neblina, pisé una piedra me fui al piso y se me cayó un bidón de combustible”, admite de un susto del que solo quedan los raspones.

Claro que también destaca lo positivo y las bondades de los lugares que visita. “La Paz es fastuosa, muy grande, la red de teleféricos que recorre toda la ciudad por arriba es impresionante. Y en Perú visité la comunidad aborigen, el Lago Titicaca que es imponente. Las rutas de Perú también son para destacar, impecables”.

No así el tránsito en Lima capital, donde presenció un violento y desorbitante accidente entre un vendedor ambulante y un micro, en el que “volaron todas las naranjas y el hombre fue a parar a cualquier parte”.

image.png

Otro aspecto que resalta es la cordialidad de la “policía boliviana, dicen que es mala, creo que es mito”.

Ya en zonas más cálidas y con temperaturas más agradables, al fin va a poder darse el gusto de “acampar” pues por lo pronto venía “parando en Hotel”.

Embed

Claudio, que está en pareja y cuyos hijos viven en el exterior, posee un rico palmarés en este tipo de aventuras, aunque nunca antes tan exigentes como la actual. “Soy amante de viajar, en particular en moto. Un aventurero y la moto es la compañera ideal, he ido a las Cataratas, a Ushuaia, recorrí toda la argentina y la primera parte de Sudámerica”.

Barco y moto. Una combinación perfecta para un viaje inolvidable. Un cipoleño camino a la gloria.