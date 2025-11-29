Plottier: hay al menos cuatro heridos tras colapsar una grada en una muestra de la Escuela de Patín
El hecho ocurrió en la noche de este viernes en el gimnasio de la vecina ciudad. Los lesionados fueron trasladados al hospital local.
Cedió una grada, en la noche de este viernes, en el gimnasio municipal de Plottier donde estaba por dar comienzo una muestra anual de la Escuela Municipal de Patín Artístico de la vecina ciudad.
La estructura metálica colapsó y como consecuencia parte del público que estaba allí sentado resultó herido. Según confirmaron a LM Neuquén, se trata de al menos cuatro personas adultas lesionadas.
Testigos informaron que, cuando se produjo este colapso de la estructura, el evento todavía no había iniciado. "No hubo ningún chico que participaba de la muestra con lesiones, fue en un sector del público".
El incidente tuvo lugar en el Gimnasio Municipal que se encuentra en Perito Moreno 623, en el centro de la localidad, en el marco de la exhibición de cierre de patín.
