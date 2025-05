Pasan semanas e incluso meses sin turnos en el Hospital para análisis y estudios

Hospital En el Hospital, hay carencias prolongadas en diversas áreas y hay pacientes que deben esperar mucho tiempo para acceder a un turno para análisis y estudios médicos. Ahora, la situación se complicó más por el retiro de algunos medicamentos que dispuso el Anmat a nivel nacional.

Por supuesto, la preocupación es extrema, tanto en la administración pública como en los hospitales. Y también en gremios como Asspur que expresó su inquietud ante la contingencia que se está atravesando.

Sin embargo, el propio sindicato ha venido alertando sobre carencias crónicas en los centros de salud públicos. En estos días, la organización hizo conocer que el área de pediatría del Hospital local está “colapsada”, por cuanto se cuenta solo con tres pediatras para brindar asistencia todo el mes. También advirtió sobre “cirugías que no se hacen”, sobre “diagnósticos que llegan tarde” y que no hay “guardias de ecografía”.

En este contexto, los pacientes deben esperar, en ocasiones largo tiempo. Así lo expresó un vecino que concurre al nosocomio local por atención, quien relató que “hace por lo menos cuatro semanas o cinco, ya no sé exactamente, que vengo pidiendo un turno en el laboratorio del Hospital y me viene contestando lo mismo, que no pueden hacer ningún tipo de cosas porque no tienen reactivos. Por lo tanto, el laboratorio está virtualmente bloqueado”.

“Sabemos que el sistema de salud está destruido y no se le está poniendo guita”, enfatizó.

Dando vueltas por el Hospital

La situación fue confirmada por el dirigente de Asspur, Santiago Cayupán, quien manifestó que “hay pacientes que pasan uno o dos meses y no consiguen turno y a veces, incluso, los pacientes piden que intercedamos en el Hospital, pero no hay respuesta de la Dirección ni del Ministerio de Salud. Y esas personas andan dando vueltas con las órdenes de ecografía, de laboratorio o de alguna especialidad como es oftalmología o con el neurólogo”.

“Esto es algo muy común, la verdad que, lamentablemente, como que se está normalizando que la gente ande dando vueltas y no tenga respuestas a sus problemas de salud”, expresó.

Los Caps sin laboratorio desde enero

Señaló que “en el caso del laboratorio hasta el mes de diciembre venían cada quince días a hacer extracciones. Había ocho o diez turnos para ir a los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), sobre todo, los más alejados a hacer las extracciones. A partir del 1 de enero, esto se suspendió hasta el día de la fecha”.

“No hay laboratorio para los Caps. Por la falta de reactivos. Solamente se priorizan las urgencias dentro del Hospital central y nada más”, afirmó y cuestionó “el vaciamiento” que estaría sufriendo la salud pública.