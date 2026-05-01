Pánico en pleno centro de Cipolletti por el incendio en una pizzería

Un siniestro se desató en un comercio gastronómico ubicado en la calle Brentana y Avenida Alem, del centro de Cipolletti. El local estaba vacío cuando comenzó el fuego.

El incendio se desató minutos después de las 18.00 en la esquina de Brentana y Avenida Alem.

Un incendio se desató en un comercio gastronómico en pleno centro de Cipolletti . El humo blanco comenzó a salir de los respiraderos del restaurante, pese a que el local se encontraba cerrado con motivo por el día del trabajador. Una dotación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti acudió rápidamente para controlar las llamas .

El fuego se desató minutos después de las 18 horas, cuando los vecinos alertaron sobre la presencia de humo saliendo del restaurante La Tartaruga ubicada en Avenida Alem y Brentana . Las llamas provocaron la salida de humo por los extractores y respiradores del local, lo que generó alarma entre los presentes.

El local estaba vacío cuando comenzaron las llamas

La incertidumbre continuó al detectar que el local se encontraba vacío al momento del inicio del fuego. Sin embargo, ante el alerta de los vecinos y la intervención de los bomberos, el propietario acudió rápidamente al lugar, para permitir el ingreso de los bomberos.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 18.18.33 (2) El restaurante se encontraba cerrado al momento del incendio.

El incendio fue controlado con velocidad por los bomberos, que consiguieron extinguir las llamas y evitar mayores pérdidas en el local. Según informaron testigos del hecho, el incendio solo provocó pérdidas materiales en la emblemática pizzería.

Hasta el momento, se desconoce el origen del incendio y las razones que provocaron las llamas, dado que no estaba en funcionamiento el comercio. No se descarta que una falla eléctrica haya provocado el inicio del siniestro, pero avanzarán las pericias para determinar el origen del incendio.