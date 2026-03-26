Fueron a cubrir un incendio y terminó en una escena de terror: empresario atacó a una fotógrafa y a un periodista

Ocurrió en el Parque Industrial de General Roca. Un empresario amenazó, agredió y le quitó el celular a una fotógrafa. Ya hay denuncia penal.

El incidente se registró en el Parque Industrial de General Roca. Foto: Gentileza (ANRoca).

Lo que debía ser una cobertura periodística por un principio de incendio terminó en un grave episodio de violencia contra trabajadores de prensa .

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en el Parque Industrial de General Roca , cuando una fotógrafa y un periodista del medio ANRoca fueron amenazados y agredidos mientras realizaban su trabajo.

Cerca de las 11, Tania Domenicucci y Agustín Aroca llegaron a un depósito ubicado en calle Francia al 1976 para relevar información.

Tras consultar por el siniestro y pedir autorización para tomar imágenes, uno de los presentes confirmó el incendio pero se negó a que fotografiaran el interior.

Los periodistas respetaron la decisión y se retiraron a la vía pública para registrar la fachada, pero allí comenzó el conflicto.

Amenazas y agresión en plena calle

El hombre salió del predio y comenzó a increparlos violentamente. Según la denuncia, lanzó advertencias intimidantes: “Dejá de filmar y si la nota sale, van a conocer quién soy y van a tener consecuencias”.

Un grave ataque a la libertad de expresión y al trabajo periodístico ocurrió este miércoles 25 d

La situación escaló rápidamente. El agresor también filmó a los trabajadores y amenazó con dañar su vehículo: “Dejá de grabar porque si no te voy a hacer mierda el auto”.

El momento más tenso: le arrebató el celular

Ante las amenazas, la fotógrafa decidió registrar la escena con su teléfono. En ese momento, el hombre se acercó de manera desafiante y redobló la intimidación: “Las pelotas la libertad de prensa. Sacalo en las redes y vas a ver cómo me ocupo”.

Instantes después, le quitó el celular por la fuerza y condicionó su devolución a que abandonaran el lugar y no publicaran el material.

El ataque tuvo un agravante: la agresión física se dirigió específicamente contra la reportera, lo que podría encuadrarse como violencia de género.

Denuncia penal y causa en curso

Tras el episodio, ambos trabajadores radicaron la denuncia en la Comisaría 31° de General Roca.

El agresor fue identificado como Sergio Omar Pauletto, presunto propietario del lugar. Según trascendió, también presentó una denuncia contra los periodistas. Informaron que la causa quedó en manos del fiscal de turno, Gastón Britos Rubiolo.

Un grave golpe a la libertad de expresión

El hecho generó preocupación en el ámbito periodístico por tratarse de un ataque directo al ejercicio de la prensa en un espacio público.

Mientras la investigación avanza, el caso dejó en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores de medios al momento de informar.