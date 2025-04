No bajan los brazos: La marcha en el Círculo Italiano por el desalojo de la Dante Alighieri

Decenas de alumnos, directivos y allegados a la Asociación hicieron un abrazo simbólico al histórico edificio. "No nos rendimos", avisan tras orden judicial.

Con carteles, aplausos, cantos del estilo “no se va, la Dante no se va” y mucha emoción, decenas de vecinos se expresaron pacíficamente en la tarde de este viernes en las instalaciones del club, en pleno centro cipoleño.

Necesitamos impedir el desalojo

“El caso por suerte tuvo mucha repercusión mediática, lo que se busca de nuestra partes es impedir que nos saquen de las instalaciones del Círculo Italiano. Y si bien ya hay una orden judicial de desalojo vamos a agotar las instancias para revertir esta medida arbitraria y que nos permitan continuar”, expresó Martín Masini, el presidente de la Asociación a LM Cipolletti.

“Estamos muy tristes con todo lo que está sucediendo que es realmente asombroso. Y lo lamenta toda la comunidad, muchos alumnos que son de Cipolletti ya están haciendo correr el rumor de que nos sacan como si fuéramos extraños. Es increíble lo que está pasando, el Círculo no está cumpliendo en nada, hay un estatuto que no se respeta, están sacando de su lugar a una escuela emblemática”, señaló a LM Cipolletti.

La cara a las Autoridades y Comunidad de Cipolletti

Firmada por sus principales autoridades, así la transcribimos textualmente: “Por la presente la Asociacion Dante Alighieri de Cipolletti, Escuela de Italiano, desea manifestar su posición con respecto a la orden de desalojo que debe cumplirse el 5 de mayo proximo, lo cual fue solicitado por la actual administración del Círculo Italiano de Cipolletti.

Desde que estas personas asumieron sus funciones en dicha institución, no se ha observado ninguna acción concreta destinada a la promoción del idioma y la cultura italiana. Consideramos fundamental señalar que, a diferencia de esta inacción, nuestra escuela ha trabajado ininterrumpidamente desde el año 1987 en la difusión activa del idioma italiano y sus expresiones culturales, participando activamente en cada evento orientado a tal fin.

Gracias al profesionalismo de nuestro equipo docente y directivo, se han obtenido importantes logros , entre los que destacamos el reconocimientos por parte de la Societá Dante Alighieri di Roma , (de la cual somos una de las filiales entre las tantas que esta entidad tiene en el mundo ) como Centro de Certificación Internacional PLIDA y ADA, lo cual nos habilita a certificar competencias lingüísticas del idioma italiano con validez internacional, siendo en la actualidad el único centro de certificación internacional en el Valle de Río Negro y Neuquén, lo cual adquiere relevancia para aquellas personas que deben dar un examen de conocimiento del idioma (nivel B1) para la obtención de la ciudadanía italiana.

image.png Decenas de vecinos se autoconvocaron para evitar el desalojo. Antonio Spagnuolo

Además llevamos adelante la enseñanza del idioma italiano en diversas instituciones educativas tanto en la ciudad de Cipolletti como en Neuquén y Cinco Saltos, acercando a niños, jóvenes y adultos a la lengua y la cultura de nuestros antepasados, como el Colegio primario y secundario ISI College, el Colegio CREAR y el Instituto Potenciar Italiano entre otros.

Lamentablemente, desde la gestión actual del Círculo Italiano, jamás se nos ha brindado el espacio ni el acompañamiento para seguir expandiendo nuestra labor. Pese a ello, gracias al apoyo de las instituciones educativas que confían en nuestra trayectoria, hemos podido sostener y hacer crecer este proyecto con firmeza y compromiso.

Esperamos que esta declaración sirva para dejar constancia del trabajo serio, constante y comprometido que realizamos en pos del idioma italiano y su cultura, pilares fundamentales de nuestra identidad.

image.png Antonio Spagnuolo

Por lo tanto, queremos comunicar nuestro más profundo rechazo al accionar vergonzoso de un Círculo que, lamentablemente, ya no puede sostener ni siquiera su nombre. Es una afrenta no solo para nuestra escuela, sino también para nuestros abuelos y socios fundadores, quienes con tanto compromiso forjaron una institución destinada a promover la cultura italiana y mantener vivo el amor por sus raíces.

Solicitamos a la comunidad de Cipolletti y a sus autoridades que, conociendo la situación que estamos atravesando, nos acompañen en la recuperación de un espacio destinado a la enseñanza y la promoción cultural, a mantener la esencia de nuestros abuelos, nuestra identidad como descendientes de italianos”.

"En lugar del contrato de alquiler nos llegó la orden de desalojo"

Mansini, el presidente, también se refirió al contexto en el que se produce la ruptura entre las partes, que convivieron tanto tiempo en armonía. “El Círculo Italiano es una Asociación sin fines de lucro, fundada por los inmigrantes con el fin de servir a la comunidad, pero lamentablemente se fue quedando sin Comisión Directiva al ir desapareciendo los socios… Quedó en manos de poca gente, administrado de forma arbitraria”, explicó.

En paralelo, sostuvo que “en la Dante Alighieri nos encontramos con recursos escasos solo para funcionamiento de una escuela llena de historia. Pero sin embargo vinieron a pedirnos que nos vayamos”.

Más allá de la resistencia inicial a la disposición y de que “no nos resignamos”, saben que la situación es compleja y adversa.

“En un principio continuamos con la actividad, tras tanto tiempo no había razón para irse pero ellos acudieron a la Justicia y tenemos orden de desalojo, debemos irnos de nuestra casa. Me reuní con el jefe de fiscales y aparentemente no hay marcha atrás”, comentó Masini.

Por otra parte, admitió que actualmente “el diálogo con la CD del Círculo está cortado, intentamos con ayuda externa conseguir el dinero para alquilarles, inicialmente nos dijeron que sí pero les pedimos que nos manden el contrato y nunca llegó. Lo que sí recibimos fue la orden de desalojo”, protestó.

En función de esto, reflexionó: “Creo que quieren hacer uso del espacio para otro fin, posiblemente comerciales… Estamos siendo asesorados, pero no la tenemos fácil”, aceptó en el final. Polémica en puerta.