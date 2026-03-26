Nietos y ahora también bisnietos: crece y continúa la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo

La Red Nacional por el Derecho a la Identidad, dependiente de las Abuelas de Plaza de Mayo, intensifica la busca de nietos y también bisnietos de desaparecidos.

Integrantes y colaboradoras de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad ayudan a la búsqueda de nietos y también bisnietos de las Abuelas de Plaza de Mayo. Son 140 los nietos recuperados hasta ahora, pero faltan muchos más.

Se intensifica la búsqueda . Siempre su buscó, con ahínco, a los nietos de desaparecidos y ahora también se busca así a los bisnietos . La noble labor de las Abuelas de Plaza de Mayo no se detendrá y los bebés y niños robados y apropiados por la dictadura recuperarán su identidad y las familias afectadas sanarán, en parte, de su dolor.

Llevará el tiempo que lleve, los años se irán acumulando uno después del otro, pero el verdor de la vida florecerá otra vez, no perecerá. La lucha de las Abuelas ha sido enorme desde el año 1977 en que empezaron su búsqueda y, hasta el momento, son 140 los nietos que han podido identificar y recuperar.

Son nietos, personas ahora ya adultas, que eran los nietitos que sus abuelas buscaban en los albores de su organización. " Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos ", era el nombre que habían elegido en esos tiempos iniciales, pero pronto quedó, para entonces y para siempre, el nombre de Abuelas de Plaza de Mayo .

ABUELAS PLAZA DE MAYO RED NODO LOCAL Las integrantes de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad de Cipolletti estuvieron presentes en las actividades de recordación y repudio de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar genocida del 24 de marzo de 1976. La búsqueda de nietos y bisnietos continúa.

En la región y en distintos lugares del país, hay gente muy sensibilizada por la labor de encontrar a esos niños y niñas que, en gran parte de los casos, fueron dados a luz por sus madres en las mazmorras del terrorismo de Estado. Pronto, los bebés, chiquititos, fueron apropiados por sujetos inescrupulosos que no dudaron en asesinar, a su hora, cuando lo quisieron, a sus progenitoras.

También hay casos de pibes robados en el curso de los operativos que montaban las patotas de represores fascistas para directamente asesinar a sus víctimas o para secuestrarlas y hacerlas desaparecer. La gama del horror tiene matices que pudieran ser, y son, inconcebibles.

Nietos de víctimas del terror

Se estima que las criaturas apropiadas por los esbirros de la Junta Militar que asumió el poder el 24 de marzo de 1976, es decir, hace ya 50 años, fueron alrededor de 400. Otras estimaciones hablan de hasta 500. Lo concreto es que todavía son numerosos los nietos por hallar y para restituirles sus auténticas identidades.

En Cipolletti, y en otras ciudades de la región, funciona un nodo de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, una organización que depende de las Abuelas y que difunde y propicia la búsqueda de los nietos. Su labor complementa la de otras entidades enfocadas en los mismos fines como son la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

El nodo local está conformado por Silvia Preiss, Sonia Matano, Matilde Daroqui, Noemí Nuin, Noemí Grinberg, Claudia Herzeg y Nara Oses.

Consultas de quienes tienen dudas

Preiss manifestó que con la Red "venimos acompañando a las Abuelas en la búsqueda de los nietos, recibiendo las consultas que hay en la zona de gente que duda sobre sobre su identidad de nacimiento". El rango etario para las personas interesadas en despejar incógnitas es el de las que hayan nacido entre 1975 y 1983.

Se remonta hasta 1975, es decir, un año antes del comienzo de la dictadura, porque es en aquel entonces cuando "se produjeron los primeros secuestros de embarazadas, debido al terrorismo de Estado" que se desplegó por adelantado, a través de grupos fascistas y criminales como la Triple A.

En tanto, el año 1983, el último establecido para las consultas, es el año final del gobierno militar, ya que el 10 de diciembre de ese histórico tiempo asumió como presidente de los argentinos Raúl Alfonsín, quien fuera electo en comicios democráticos realizados cuarenta días antes, el 30 de octubre.

Difundir y contar lo que pasó

La dirigente indicó que a lo largo de ya numerosas temporadas "hemos hecho variadas actividades. Por un lado, está todo lo relacionado con la difusión de la temática y con contar el porqué de la búsqueda de las Abuelas. Al respecto, hemos trabajado mucho en colegios y en diferentes lugares".

Sin embargo, lo fundamental, por supuesto, "es encontrar a los nietos y nietas", sabiendo que se trata de un "trabajo colectivo", en el que "la búsqueda la lleva adelante gran parte de la sociedad".

Al dar a conocer lo que implicó y significó la apropiación de niños y niñas, la Red también procura informar "lo que sucedió en nuestro país en todos esos años" de terrorismo de Estado y dictadura.

Recuperar también a los bisnietos

En la actualidad, las actividades, dirigidas fundamentalmente a la recuperación de los nietos de las víctimas, han empezado a focalizarse también en los descendientes de éstos. Así, "se abrió en estos tiempos la búsqueda también de los bisnietos", indicó Preiss.

Debe tenerse presente, que han pasado más de 50 años del período de horror y matanzas que imperó en el país y los nietitos ausentes ya se habrán convertido en personas adultas y habrán tenido, muchos de ellos al menos, descendencia. Son los bisnietos de las Abuelas, incansables, tesoneras, imperturbables en el objetivo de dar con sus familiares.

El paso del tiempo, sin embargo, es ineluctable. Y en la actualidad, de las Abuelas integrantes de la organización solamente han quedado su titular, Estela Barnes de Carlotto (95 años de edad), y su vicepresidenta Buscarita Roa (88). Su labor tiene el apoyo de nietos recuperados y de otros familiares y personas que se han sumado en esta imprescindible lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

Personas nacidas entre 1975 y 1983

"Todos quienes tengan duda sobre su identidad, que sientan o sepan que algo no les cierra, o que incluso les hayan dicho que fueron adoptados y que tengan interrogantes y se hagan preguntas, habiendo nacido entre 1975 y 1983, pueden acercarse y sacarse las dudas. Algunos de ellos pueden ser nietos o nietas que buscan las Abuelas", expresó Preiss.

Aunque todavía se está trabajando en las herramientas de tecnología genética para llegar a identificar con el grado de certeza necesario para la identificación de los bisnietos, éste es ya un propósito para el que se están concretando acciones y gestiones, porque las Abuelas "piensan que, por ahí, si alguno de sus nietos ha fallecido ya en alguna situación, algún accidente, alguna enfermedad, quieren poder recuperar a los bisnietos".

Desde antes, además, las Abuelas han cumplido labores en todo lo que se refiere al cambio de filiación y el cambio de identidad de los bisnietos que las nietas y nietos recuperados han tenido que hacer en su vida.

Toma de muestras genéticas

En tanto, el nodo local de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad sigue adelante con sus misiones más específicas. A raíz de su actividad, se han tomado, en estos años, alrededor de 20 muestras para su análisis. Justamente, hace unas dos semanas estuvo en la zona personal de la CONADI "tomando muestras".

Después, una vez con el material genético en su poder, la CONADI dará intervención, como corresponde, al Banco Nacional de Datos Genéticos y al Equipo Argentino de Antropología Forense. Al presente, ninguna de las muestras locales ha coincidido con los registros genéticos disponibles sobre parentesco.

Esto se determina con la prueba del índice de abuelidad, que es una formulación científica que determina con máxima certeza si existe parentesco de abuelo y nieto, mediante el ADN.

Contador de nietas y nietos restituidos

En lo inmediato, las integrantes de la Red tienen programado el emplazamiento de un "Contador de nietas y nietos restituidos", una iniciativa que se concretará este viernes 27 de marzo, a partir de las 11, en la facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, de la Universidad Nacional del Comahue, en Yrigoyen al 2000. La propuesta se realizará en conjunto con el Centro de Estudiantes.

Cabe recordar y enfatizar que la apropiación y robo de bebés no fue algo surgido al azar del terror y el horror del momento. No, en absoluto. Fue un plan sistemático implementado por las hordas fascistas, que contempló, entre otras cosas, mantener vivas, en las peores condiciones y sufrimientos, a las embarazadas hasta que dieran a luz. Engrilladas, torturadas y vejadas, tenían a sus hijos y luego eran asesinadas.

Todo esto solía ocurrir en "maternidades" improvisadas en los centros clandestinos de detención y en algunos hospitales militares. Más perverso, resulta casi inimaginable. Pero aconteció, los criminales deben ser castigados y las víctimas deben ser evocadas y redimidas de su martirio.

Quienes tengan dudas o se formulen preguntas sobre su identidad o sobre su adopción pueden dirigirse los sitios web [email protected] ó https://www.abuelas.org.ar/las-abuelas/institucional/red-por-el-derecho-a-la-identidad